Ελληνο-αμερικάνικες και εβραιο-αμερικάνικες οργανώσεις σε κοινή αποστολή

Στην αποστολή συμμετέχουν η οργάνωση ΑΧΕΠΑ, το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) και η αμερικανική εβραϊκή οργάνωση B'nai B'rith International.

Ελληνο-αμερικάνικες και εβραιο-αμερικάνικες οργανώσεις σε κοινή αποστολή
Κοινή αποστολή ηγετικών στελεχών ελληνοαμερικανικών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 27 Φεβρουαρίου σε Ιερουσαλήμ, Αθήνα και Λευκωσία, με στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αποστολή αποτελεί την έκτη κατά σειρά πρωτοβουλία αυτού του τύπου και αντανακλά τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των ελληνοαμερικανικών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, καθώς και τη στήριξη της διασποράς στην τριμερή συνεργασία των χωρών.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, τα μέλη της αντιπροσωπείας πρόκειται να έχουν επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους, στρατιωτικούς και εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης, ενώ προβλέπονται και επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι οικονομικές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Η αποστολή ξεκινά από την Ιερουσαλήμ στις 22 και 23 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται στην Αθήνα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στη Λευκωσία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνουν οι τρεις οργανώσεις, η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται παράγοντας που συμβάλλει στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι έχουν προηγηθεί πέντε αντίστοιχες αποστολές, το 2014, 2016, 2018, 2020 και 2022, οι οποίες, όπως σημειώνουν, συνέβαλαν στην ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

