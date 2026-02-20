Πλακιάς: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο»

Την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, ενόψει της έναρξης της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις για τη σύνθεση της έδρας, ο κ. Πλακιάς ανέφερε «όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο».

Και πρόσθεσε: «Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και όποιοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη, γατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή».

Σχετικά με το αν έχει και ο ίδιος επιφυλάξεις, απάντησε πως δεν τους γνωρίζει. «Δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι. Εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό, τι μπορώ να κάνω -και ό,τι μπορώ- θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Πλακιάς εξέφρασε την άποψη ότι «θα ήταν καλύτερα να είχαν σχηματιστεί 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή, να μην έχουμε αυτά. Δηλαδή, θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε, ο ένας δεν πιστεύει στη Δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύει στη Δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά; Όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη δίκη να μην παραβρεθεί, δεν τον ενοχλεί κανένας, ούτε κανένας θα τον πάρει από το χέρι να έρθει στη δίκη αυτή».

Τέλος, για το ζήτημα της εκταφής θυμάτων, ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους συγγενείς. «Εγώ πολύ δύσκολα θα το έκανα. Από την άλλη, έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια για να γίνει δεκτό ένα αίτημα και να γίνει εκταφή;».

