Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας - Κατασχέθηκε ρωμαϊκό νόμισμα

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους χάλκινο νόμισμα ρωμαϊκών χρόνων, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και βρέθηκε στο σπίτι τους.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ το κατασχεθέν νόμισμα θα αποσταλεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.

