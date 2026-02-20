Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» σαν στήθος

Snapshot Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου δείχνουν τον να παίζει με ένα μικρό αγόρι και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους, τραβηγμένες το 2011 στο Ουίνδσορ.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από το TMZ και προκαλούν σάλο λόγω του ασυνήθιστου σχήματος της μπάλας.

Ο Άντριου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, σε σχέση με νέα στοιχεία από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Αφέθηκε ελεύθερος 12 ώρες μετά τη σύλληψη και η πρώτη φωτογραφία του μετά την αποφυλάκιση του έγινε viral, δείχνοντας τον να προσπαθεί να κρυφτεί από τα φλας. Snapshot powered by AI

Σάλο έχουν προκαλέσει νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, που φαίνεται να τον δείχνουν να παίζει με ένα μικρό παιδί και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους. Οι φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν το 2011, δόθηκαν στην δημοσιότητα από το TMZ.

Αυτές οι φωτογραφίες του Άντριου, δείχνουν τον τότε δούκα του Γιορκ να γονατίζει απέναντι από ένα μικρό αγόρι και να παίζει μπάλα μαζί του.

«Απλή, καθαρή και υγιής διασκέδαση... μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι η μπάλα έχει σχήμα ενός γυναικείου στήθους, με μια ροζ θηλή να προεξέχει από αυτήν», σχολιάζει το δημοσίευμα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ο Άντριου με το μικρό αγόρι TMZ

Ο Άντριου με το μικρό αγόρι TMZ

Το μικρό αγόρι παίζοντας με την «μπάλα-στήθος» TMZ

Το νεαρό αγόρι παίζει με τη «μπάλα-στήθος», ενώ ο Άντριου φαίνεται να είναι καθισμένος στο χαλί απέναντι. Άλλη φωτογραφία, τους δείχνει να κάθονται μαζί στον καναπέ.

Ο Άντριου με το μικρό αγόρι TMZ

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα στην κατοικία του Άντριου στο Ουίνδσορ πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, ενώ αναφέρεται ότι πρώην πρίγκιπας δεν ήταν μόνος του με το παιδί.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη στις 08.00 το πρωί (τοπική ώρα) της Πέμπτης, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά την δημοσιοποίηση, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, νέων αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Δώδεκα ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, και η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του, η οποία δόθηκε αργά την Πέμπτη στη δημοσιότητα και τον έδειχνε να είναι καθισμένος στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, εμφανώς τρομοκρατημένος, προσπαθώντας να κρυφτεί από τα φλας των φωτογράφων, έχει γίνει viral.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετά την αποφυλάκιση του X: @BreakingXAlerts

