Σύλληψη Άντριου: Η φωτογραφία της πτώσης του πρώην «πρίγκιπα Playboy» που κάνει τον γύρο του κόσμου

Φωτογράφος του Reuters κατέγραψε την ιστορική φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου να εγκταλείπει το αστυνομικό τμήμα. Το viral στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του κόσμου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου καθώς εγκαταλείπει το αστυνομικό τμήμα
Στο πίσω κάθισμα του Range Rover του, ένας εμφανώς ταραγμένος άντρας, που κάποτε αποκαλούνταν «Πρίγκιπας Playboy», κοιτάζει ευθεία μπροστά καθώς το αυτοκίνητο φεύγει από το αστυνομικό τμήμα του Aylsham στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, παλαιότερα γνωστός ως Πρίγκιπας Άντριου, φεύγει από το Αστυνομικό Τμήμα του Άιλσαμ με όχημα, την ημέρα που συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά την δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ νέων αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Reuters, Φιλ Νόμπλ, έγινε viral όταν δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη. Δείχνει τον Άντριου, αφού αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομική κράτηση μετά από μια ημέρα ανάκρισης σχετικά με ισχυρισμούς ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Όταν έγινε γνωστή η σύλληψή του νωρίς την Πέμπτη, ο Νόμπλ με έδρα το Μάντσεστερ, ξεκίνησε την εξάωρη διαδρομή προς τα νότια, προς το Νόρφολκ.
Οι δημοσιογράφοι γνώριζαν ότι ο πρώην πρίγκιπας είχε συλληφθεί στο Νόρφολκ - την κομητεία όπου βρίσκεται το βασιλικό κτήμα Σάντρινγχαμ όπου διαμένει. Δεδομένου ότι τον ανέκριναν αξιωματικοί της αστυνομίας της κοιλάδας του Τάμεση -που καλύπτει τη νοτιοανατολική Αγγλία- υπήρχαν ενδεχομένως 20 ή περισσότερα αστυνομικά τμήματα όπου θα μπορούσε να είχε κρατηθεί.

Μετά από μια εμπιστευτική πληροφορία, ο Νόμπλ κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα στην ιστορική εμπορική πόλη Άιλσαμ. Δεν συνέβαιναν πολλά, είπε ο Νόμπλ. Υπήρχαν μερικά άλλα μέλη των μέσων ενημέρωσης εκεί, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογράφου βίντεο του Reuters, Μαρίσα Ντέιβισον. Πέρασαν έξι ή επτά ώρες. Το σκοτάδι έπεσε. Ακόμα, τίποτα δεν συνέβαινε. Φαινόταν σαν να ήταν ο λάθος σταθμός - άλλωστε, ήταν πάνω από μία ώρα με το αυτοκίνητο από το σπίτι του Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Η ομάδα δύο δημοσιογράφων του Reuters αποφάσισε να κλείσει δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο. Ο Νόμπλ μάζεψε τα πράγματά του έτοιμος να εγκαταλείψει το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη Ντέιβισον. Το αυτοκίνητο του έκπτωτου πρίγκιπα είχε φτάσει. Ο Νόμπλ έτρεξε πίσω, ακριβώς στην ώρα που είδε τα δύο οχήματα να φεύγουν, με μεγάλη ταχύτητα. Στο μπροστινό αυτοκίνητο υπήρχαν δύο αστυνομικοί, οπότε ο Νόμπλ έστρεψε την κάμερα και το φλας του στο πίσω αυτοκίνητο.

Τράβηξε συνολικά έξι καρέ - δύο έδειχναν αστυνομικούς, δύο ήταν κενά, ένα ήταν εκτός εστίασης. Αλλά το ένα αποτύπωσε την πρωτοφανή φύση της στιγμής: για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, ένας ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας αντιμετωπίζονταν ως κοινός εγκληματίας.

Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.
«Μπορείς να σχεδιάσεις και να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία σου και να ξέρεις περίπου τι πρέπει να κάνεις, αλλά όλα αυτά πρέπει να ευθυγραμμιστούν», είπε ο Νόμπλ. «Όταν φωτογραφίζεις αυτοκίνητα, είναι περισσότερο θέμα τύχης παρά κρίσης».

Δεν είχε κοιτάξει προσεκτικά την έκφραση του πρώην πρίγκιπα, πρόσθεσε ο φωτογράφος. Απλώς ανακουφίστηκε που ήταν αυτός. «Ήταν μια κανονική μέρα ειδήσεων, ένας τύπος συλλαμβάνεται, ποιον μπορούμε να καλέσουμε να τον εντοπίσουμε», είπε.

Ο Άντριου, δεύτερος γιος της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ, αρνούνταν ανέκαθεν οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν και είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη φιλία τους. Η τρέχουσα αστυνομική έρευνα, η οποία δεν σχετίζεται με καμία κατηγορία σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς, περιλαμβάνει την υποψία διάπραξης ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ.

Ο πρώην πρίγκιπας δεν έχει μιλήσει δημόσια από τότε που η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία το 2008.

