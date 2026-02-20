Νιγηρία: 50 νεκροί από ένοπλη επίθεση σε χωριό - Γυναίκες και παιδιά απήχθησαν
Ο αριθμός των απαχθέντων θυμάτων δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί
Σοκαρισμένο είναι ένα χωριό της πολιτείας Ζαμφάρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, αφού τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές γυναίκες και παιδιά απήχθησαν, μετά από ένοπλη επίθεση, όπως είπε στο Reuters ένας βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου.
Ο Χαμίσου Α. Φαρού, ένας βουλευτής που εκπροσωπεί το νότιο Μπουκουγιούμ, ανέφερε πως οι δράστες εισέβαλλαν στο χωριό Τούνγκαν Ντούτσε περίπου στις 17.00 το απόγευμα της Πέμπτης, σε μια επίθεση που διήρκησε έως τις 03.30 το πρωί της Παρασκευής, βάζοντας φωτιά σε κτίρια και πυροβολώντας εναντίον κατοίκων που επιχειρούσαν να διαφύγουν.
«Μετακινούνται από το ένα χωριό στο άλλο… αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 50 νεκρούς», περιέγραψε ο Φαρού σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των απαχθέντων θυμάτων δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί.