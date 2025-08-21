Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ποια βουλευτής θα τον αντικαταστήσει

Η τραγική απώλεια του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, και γραμματέας της ΚΟ του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου προκάλεσε σοκ στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, τόσο λόγω της μικρής ηλικίας του εκλειπόντος, όσο και λόγω του τόσο ξαφνικού θανάτου του.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική λόγω διακοπών και κατέρρευσε, καθώς υπέστη ανακοπή. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε αμέσως έδωσε μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Ποια θα τον αντικαταστήσει στη Βουλή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι εξ αιτίας των οποίων οι Βουλευτές μπορούν να χάσουν το αξίωμά τους, με πρώτο να είναι φυσικά ο θάνατος κάποιου εν ενεργεία βουλευτή.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Βουλής, «σε κάθε περίπτωση, την έκπτωση διαπιστώνει με απόφασή του το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ). Μετά την απώλεια του αξιώματος από κάποιον Βουλευτή, τη βουλευτική έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών υποψήφιος Βουλευτής του ίδιου κόμματος της ίδιας εκλογικής περιφέρειας».

Στην περίπτωση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος είχε εκλεγεί, πρώτος σε σταυρούς, στην Ημαθία, όλα δείχνουν ότι θα αντικατασταθεί από τη Στέλλα Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, η ΝΔ είχε εκλέξει τρεις βουλευτές: τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Αναστάσιο Μπαρτζώκα και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Την τέταρτη, μη εκλόγιμη, θέση είχε λάβει η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία όπως όλα δείχνουν θα αντικαταστήσει τώρα τον Απόστολο Βεσυρόπουλο στη βουλευτική του έδρα.

Ποια είναι η Στέλλα Αραμπατζή

Η Στέλλα Αραμπατζή κατοικεί στη Νάουσα όπου και δραστηριοποιείται ως ιδιώτης Ιατρός-Μικροβιολόγος.

Είναι μητέρα διδύμων, της Ευαγγελίας και του Ιωάννη, και παντρεμένη με τον Νικόλαο Παλαμούτη, Πύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς.

«Το μικρόβιο του ενεργού πολίτη με οδήγησε το 2014 να συμμετάσχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο Νάουσας και εκλέχτηκα δημοτική σύμβουλος. Επανεξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νάουσας το 2019. Από το 2013 είμαι εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας της ΝΔ και από το 2020 διατελώ Τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας. Με τις δυνάμεις και γνώσεις που διαθέτω ως επιστήμονας αλλά και ως ενεργός πολίτης και Δημοτικός Σύμβουλος προσπαθώ να προσφέρω πάντα τα μέγιστα από όποια θέση αναλαμβάνω», αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό της σημείωμα.

