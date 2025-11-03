Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «άστοχο τρόπο που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα», αναφερόμενος στον σχεδιασμό αναδιάρθρωσης της εταιρείας

Newsbomb

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το θέμα με το σταδιακό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ωστόσο να αναφέρει ότι «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση», παρά το γεγονός πως «η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα χειρίστηκε το θέμα με άστοχο τρόπο», όπως επεσήμανε στη σημερινή (03/11) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αρχικά, είπε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν, δηλαδή, εξηγούσαμε στον κόσμο, εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα. Αυτό δεν συνέβη».

Στη συνέχεια, τόνισε πως «νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά πάμε να δούμε λίγο την ουσία. Γιατί τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες, όλους τους πολίτες τους ενδιαφέρει η ουσία. Να πούμε δύο πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα.

Δεδομένο πρώτο: Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για να ξεκινήσει από το 2008 και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία το 2013. Άρα ήταν αδύνατον, είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση, η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων.

Δεν μπορεί, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό -θα πάμε στη συνέχεια σε αυτό- όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα, εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει.

Δεύτερο δεδομένο, ιστορικό αλλά σημαντικό. Από το 2018 και μετά, τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη. Έγινε τότε εκτενής συζήτηση».

«Τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Μην κάνουμε δεύτερο και τρίτο γύρο συζήτησης, αλλά αυτό πλέον είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Δεν είναι απόφαση λοιπόν του Α ή Β ή Γ Υπουργείου. Είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο. Πάμε να σχολιάσουμε, λοιπόν, την απόφαση.

Το πιο σημαντικό, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι, ότι κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι», συμπλήρωσε.

«Γίνεται, δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί έχουμε το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον. Γιατί έχουμε τους ταχυδιανομείς. Γιατί έχουμε τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές.

Εδώ πάω σε ένα για μένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα. Ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτής της δραστηριότητας του «παλιού» ταχυδρομείου είναι πλέον η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ, δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα, τους μισούς πόρους για μία δραστηριότητα η οποία πλέον είναι το 10%.

Η παραδοσιακή δηλαδή δραστηριότητα, φυσική παρουσία στο κατάστημα. Σκεφτείτε πριν από κάποια χρόνια πόσοι πηγαίναμε σε μαγαζιά τα οποία πουλούσαν ταινίες, κλπ. Πόσα λιγότερα είναι πλέον αυτά τα μαγαζιά. Παλιότερα πηγαίνανε και παίρνανε κασέτες, οι μεγαλύτεροι από εμάς. Σκεφτείτε πόσοι χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια το φαξ και τώρα δε χρησιμοποιούν το φαξ. Δε χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άρα, ο βασικός λόγος για τον οποίον οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές», τόνισε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όταν έχεις φτάσει στο σημείο το 92% των αποστολών να γίνονται κατ’ οίκον, δεν μπορεί να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού. Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός, οικονομικός.

Κατά μέσο όρο, το κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Αν τα πολλαπλασιάσουμε επί τα 200, τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου τα 30 εκατομμύρια. Δεδομένου του γεγονότος ότι το κράτος δεν μπορεί να έρθει να βάλει αυτά τα λεφτά, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, τι προτείνουν ακριβώς;

Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος, το οποίο δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά; Ποια είναι η αντιπρόταση; Δεν υπάρχει αντιπρόταση.

Και κάτι το οποίο το έχω μαζί μου, για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Έχω έναν πίνακα. Θα σας τον επισυνάψω, τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024 που είναι πλήρης χρονιά και έχει γίνει η καταγραφή. Ηνωμένο Βασίλειο 100%.

Λειτουργούσαν 500 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, όχι δηλαδή συνεργατών, λειτουργούν μηδέν. Μέσα σε παραπάνω από 10 χρόνια έχουν κλείσει όλα. Σουηδία λειτουργούσαν 700, λειτουργούν μηδέν. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν μηδέν και στη Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω, στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω.

Στην Ολλανδία 84% κάτω και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα, το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475. Και για να απαντήσω και ξεκάθαρα θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα κτλ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, για να κάνουμε και ένα συμπερασματικό επίλογο και να αποφύγω ενδεχομένως και πολλαπλές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια «λεφτόδεντρα» και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί που η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Όταν το 92% των συντάξεων πηγαίνει μέσω των αποστολών στο σπίτι, τότε δεν μπορούν να δαπανούν τα ΕΛΤΑ το 45% με 50%, σε μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού», ολοκλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν θέλετε να συμμετέχετε, αν όχι, μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Αναζητά τρεις δράστες, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάζνικοφ του φονικού η ΕΛ.ΑΣ. - Έφοδοι και στο Ρέθυμνο

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μάλμε

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

15:24LIFESTYLE

«Αρχιμάστορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (8/11) στον Μαραθώνα λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο,στη σκηνή του Παλλας

15:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ελευθερία της συνάθροισης και το μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε είναι φέτος - Τι ισχύει για την Cyber Monday

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν για πληρωμή τα ειδοποιητήρια - Τι ισχύει με τα πρόστιμα

14:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο νέος λαχνός «7ΑΡΙ» μοιράζει κέρδη έως και 2.000.000 ευρώ

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα, αισθάνομαι μόνος», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

14:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα

14:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ισπανός Κορόνα «κλείνει» στον Παναθηναϊκό

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Μπακογιάννη σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: «Μεγάλα λόγια, αποτέλεσμα μηδέν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά ο διάσημος σεφ» – Τι είπε στενός του φίλος

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα αναβολή της δίκης

12:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία Σούντγκρεν για στημένους αγώνες στην Ελλάδα : «3-0 για εμάς, 3-0 γι' αυτούς»

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλοί τόνοι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία - «Μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ - Κέιτ: Έκαναν πάρτι για το προσωπικό που τους βοήθησε να εγκαταλείψουν νωρίς το «καταραμένο» σπίτι - Τους έφερε μόνο δυστυχία

11:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπαιρνα την Αστυνομία από το πρωί του Σαββάτου, δεν απαντούσε κανείς» - Ξεσπά για το μακελειό στα Βορίζια ο αδελφός της νεκρής

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ