Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το θέμα με το σταδιακό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ωστόσο να αναφέρει ότι «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση», παρά το γεγονός πως «η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα χειρίστηκε το θέμα με άστοχο τρόπο», όπως επεσήμανε στη σημερινή (03/11) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αρχικά, είπε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση, θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν, δηλαδή, εξηγούσαμε στον κόσμο, εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα. Αυτό δεν συνέβη».

Στη συνέχεια, τόνισε πως «νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά πάμε να δούμε λίγο την ουσία. Γιατί τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες, όλους τους πολίτες τους ενδιαφέρει η ουσία. Να πούμε δύο πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα.

Δεδομένο πρώτο: Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για να ξεκινήσει από το 2008 και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία το 2013. Άρα ήταν αδύνατον, είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση, η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων.

Δεν μπορεί, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό -θα πάμε στη συνέχεια σε αυτό- όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα, εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει.

Δεύτερο δεδομένο, ιστορικό αλλά σημαντικό. Από το 2018 και μετά, τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη. Έγινε τότε εκτενής συζήτηση».

«Τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Μην κάνουμε δεύτερο και τρίτο γύρο συζήτησης, αλλά αυτό πλέον είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Δεν είναι απόφαση λοιπόν του Α ή Β ή Γ Υπουργείου. Είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο. Πάμε να σχολιάσουμε, λοιπόν, την απόφαση.

Το πιο σημαντικό, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι, ότι κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι», συμπλήρωσε.

«Γίνεται, δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί έχουμε το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον. Γιατί έχουμε τους ταχυδιανομείς. Γιατί έχουμε τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές.

Εδώ πάω σε ένα για μένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα. Ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτής της δραστηριότητας του «παλιού» ταχυδρομείου είναι πλέον η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ, δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα, τους μισούς πόρους για μία δραστηριότητα η οποία πλέον είναι το 10%.

Η παραδοσιακή δηλαδή δραστηριότητα, φυσική παρουσία στο κατάστημα. Σκεφτείτε πριν από κάποια χρόνια πόσοι πηγαίναμε σε μαγαζιά τα οποία πουλούσαν ταινίες, κλπ. Πόσα λιγότερα είναι πλέον αυτά τα μαγαζιά. Παλιότερα πηγαίνανε και παίρνανε κασέτες, οι μεγαλύτεροι από εμάς. Σκεφτείτε πόσοι χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια το φαξ και τώρα δε χρησιμοποιούν το φαξ. Δε χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άρα, ο βασικός λόγος για τον οποίον οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές», τόνισε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όταν έχεις φτάσει στο σημείο το 92% των αποστολών να γίνονται κατ’ οίκον, δεν μπορεί να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού. Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός, οικονομικός.

Κατά μέσο όρο, το κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Αν τα πολλαπλασιάσουμε επί τα 200, τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου τα 30 εκατομμύρια. Δεδομένου του γεγονότος ότι το κράτος δεν μπορεί να έρθει να βάλει αυτά τα λεφτά, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, τι προτείνουν ακριβώς;

Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος, το οποίο δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά; Ποια είναι η αντιπρόταση; Δεν υπάρχει αντιπρόταση.

Και κάτι το οποίο το έχω μαζί μου, για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Έχω έναν πίνακα. Θα σας τον επισυνάψω, τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024 που είναι πλήρης χρονιά και έχει γίνει η καταγραφή. Ηνωμένο Βασίλειο 100%.

Λειτουργούσαν 500 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, όχι δηλαδή συνεργατών, λειτουργούν μηδέν. Μέσα σε παραπάνω από 10 χρόνια έχουν κλείσει όλα. Σουηδία λειτουργούσαν 700, λειτουργούν μηδέν. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν μηδέν και στη Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω, στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω.

Στην Ολλανδία 84% κάτω και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα, το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475. Και για να απαντήσω και ξεκάθαρα θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα κτλ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, για να κάνουμε και ένα συμπερασματικό επίλογο και να αποφύγω ενδεχομένως και πολλαπλές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια «λεφτόδεντρα» και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί που η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Όταν το 92% των συντάξεων πηγαίνει μέσω των αποστολών στο σπίτι, τότε δεν μπορούν να δαπανούν τα ΕΛΤΑ το 45% με 50%, σε μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού», ολοκλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

