Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ: Διάλογος, ενημέρωση, αλλά θα... κλείσουν

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν στη Βουλή οι επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε δεκτή η ΝΔ για να ηρεμήσουν τα πράγματα, καλώντας εκεί τους υπουργούς και τις διοικήσεις Υπερταμείου και ΕΛΤΑ.

Εκτός από τις αιτήσεις της αντιπολίτευσης το θέμα έχει προκαλέσει ρωγμές και στο εσωτερικό της ΝΔ αφού αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή της για τα υποκαταστήματα της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών.

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου επιμένουν ότι τα λουκέτα είναι οικονομικά επιβεβλημένα και πώς αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι μισθοδοσίες στα ΕΛΤΑ.

Παρά την τρίμηνη παράταση στα λουκέτα της επαρχίας, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης επέμειναν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση αν και χρέωσαν επικοινωνιακή αστοχία στην διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Η αντίδραση αναμένεται να διατηρήσει υψηλούς τόνους για το θέμα αν και ο κ. Μαρινάκης δεσμεύτηκε ότι «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας σε καμία περιοχή, σε κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική ή στην περιφέρεια δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

Δεν υπάρχει αντιπρόταση

Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι δεν έχουν καμία αντιπρόταση.

Ο ίδιος θύμισε ότι το 2018, τα ΕΛΤΑ, με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν στο Υπερταμείο, που σημαίνει ότι ήταν αδύνατον το κράτος να πληρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να μη κλείσουν καταστήματα. Εξήγησε ότι «από το 2013 και μετά είχε επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Άρα ήταν αδύνατον το κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δεν μπορεί – όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια – το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό – όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει». «Δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση και υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν είναι απόφαση λοιπόν κάποιου, είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του που ανήκει στο Υπερταμείο» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχολίασε δε για τις λαϊκίστικες φωνές: «Αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία, τι προτείνουν ακριβώς; Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος, το οποίο δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά; Ποια είναι η αντιπρόταση; Δεν υπάρχει αντιπρόταση».

«Κλείνουν σε όλη την Ευρώπη»

Κατέθεσε δε πίνακα με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Είπε συγκεκριμένα: «Ποσοστό μείωσης ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων από το 2013 μέχρι το 2024 που είναι πλήρης χρονιά και έχει γίνει η καταγραφή. Ηνωμένο Βασίλειο 100%. Λειτουργούσαν 500 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, όχι δηλαδή συνεργατών, λειτουργούν μηδέν. Μέσα σε παραπάνω από 10 χρόνια έχουν κλείσει όλα. Σουηδία λειτουργούσαν 700, λειτουργούν μηδέν. Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν μηδέν και στη Νορβηγία έχουν μειωθεί από 300 σε 25, 92% κάτω, στην Πολωνία 91% κάτω. Στο Βέλγιο 85% κάτω. Στην Ολλανδία 84% κάτω και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα, το 2013 είχαμε 755 τέτοια καταστήματα και τώρα έχουμε πάει στα 475».

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εξυγίανση σε δύο φάσεις σημειώνονται πως «θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα κτλ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, για να κάνουμε και έναν συμπερασματικό επίλογο και να αποφύγω ενδεχομένως και πολλαπλές ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια «λεφτόδεντρα» και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η απόφαση στρέφει το προσωπικό, στρέφει τους πόρους των ΕΛΤΑ εκεί που η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Όταν το 92% των συντάξεων πηγαίνει μέσω των αποστολών στο σπίτι, τότε δεν μπορούν να δαπανούν τα ΕΛΤΑ το 45% με 50%, σε μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού».

Διαβάστε επίσης