Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση

Τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των Ελληνικών Ταχυδρομείων έπειτα από την απόφαση για «λουκέτο» σε πάνω από 200 καταστήματα και την σημερινή παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Ο συνδυασμός όλων αυτών όπως το περιγράφει στην επιστολή παραίτησής του, θεωρήθηκε ότι είναι αδύνατη μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ. Η παραίτηση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του. Δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται η παρουσία ενός ανθρώπου. Αν και την τελευταία περίοδο έχει άστοχη διαχείριση. Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο είναι σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ»

«Θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ; Ναι. Τι έκανε λάθος η διοίκηση; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εν μια νυκτί ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος»

Στιγμιότυπο από υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στην Αθήνα Eurokinissi

'Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση, διευκρίνισε και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 9 στις δέκα δουλειές που διεκπεραιώνει η υπηρεσία των ΕΛΤΑ γίνεται κατ’ οίκον.»

«Κάποτε δημοφιλή ήταν τα βίντεο κλαμπ, τώρα ξέρετε πολλούς να πηγαίνουν;»

Σημείωσε ότι οι εποχές αλλάζουν. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται, πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος».

Θύμισε μάλιστα ότι από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ «Δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης η διοίκηση των ΕΛΤΑ»

Ερωτήθηκε εκ νέου για την παραίτηση και απάντησε:«Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα της ατυχέστατης επικοινωνιακής διαχείρισης και του κλίματος που δημιουργήθηκε στους βουλευτές και στα κόμματα».

«Αλλάζουν οι εποχές και η ίδια κοινωνία διαλέγει να εξυπηρετείται κατ΄οίκον. Μάθαμε τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις για αυτό το χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

«Τα ΕΛΤΑ έπρεπε να εξηγήσουν ότι ο ταχυδρόμος θα πηγαίνει σπίτι τους. Άργησε να το εξηγήσει η διοίκηση», ανέφερε επιπλέον επαναλαμβάνοντας: Άλλο η παραίτηση άλλο η μεταρρύθμιση!

«Πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο και θα εφαρμοστεί» , είπε ακόμη και εξέφρασε την πρόθεση να ενημερωθεί κόσμος για να ηρεμήσει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στόχος είναι να μην πετάει ο φορολογούμενος τα λεφτά του σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Η μεταρρύθμιση θα γίνει αλλά με διάλογο με την κοινωνία, και προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα»

Για τις αντιδράσεις εντός ΝΔ

Για τις αντιδράσεις μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Θα δυσκολευτείτε να θυμηθείτε κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια υπεροχή. Ένας από τους λόγους είναι πως εκτός από τα λάθη, έχουμε κάνει και πολλά καλά. Η αντιπολίτευση παρουσιάζει τη χώρα σαν τριτοκοσμική»

«Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι κατά της κοινωνίας, είναι υπερ της. Η ΝΔ ειδικά τη δεύτερη τετραετία έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορώ να θυμηθώ. Έχει βάλει πλάτη σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές να μεταφέρουν τις αγωνίες. Ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος της κοινωνίας στο κοινοβούλιο και όχι του κοινοβουλίου στην κοινωνία», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης