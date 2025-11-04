Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση

Διευκρινίσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 

Newsbomb

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση

Στιγμιότυπο από υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στην Αθήνα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των Ελληνικών Ταχυδρομείων έπειτα από την απόφαση για «λουκέτο» σε πάνω από 200 καταστήματα και την σημερινή παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Ο συνδυασμός όλων αυτών όπως το περιγράφει στην επιστολή παραίτησής του, θεωρήθηκε ότι είναι αδύνατη μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ. Η παραίτηση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του. Δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται η παρουσία ενός ανθρώπου. Αν και την τελευταία περίοδο έχει άστοχη διαχείριση. Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο είναι σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ»

«Θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ; Ναι. Τι έκανε λάθος η διοίκηση; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εν μια νυκτί ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Στιγμιότυπο από υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στην Αθήνα

Eurokinissi

'Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση, διευκρίνισε και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 9 στις δέκα δουλειές που διεκπεραιώνει η υπηρεσία των ΕΛΤΑ γίνεται κατ’ οίκον.»

«Κάποτε δημοφιλή ήταν τα βίντεο κλαμπ, τώρα ξέρετε πολλούς να πηγαίνουν;»

Σημείωσε ότι οι εποχές αλλάζουν. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται, πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος».

Θύμισε μάλιστα ότι από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ «Δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης η διοίκηση των ΕΛΤΑ»

Ερωτήθηκε εκ νέου για την παραίτηση και απάντησε:«Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα της ατυχέστατης επικοινωνιακής διαχείρισης και του κλίματος που δημιουργήθηκε στους βουλευτές και στα κόμματα».

«Αλλάζουν οι εποχές και η ίδια κοινωνία διαλέγει να εξυπηρετείται κατ΄οίκον. Μάθαμε τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις για αυτό το χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

«Τα ΕΛΤΑ έπρεπε να εξηγήσουν ότι ο ταχυδρόμος θα πηγαίνει σπίτι τους. Άργησε να το εξηγήσει η διοίκηση», ανέφερε επιπλέον επαναλαμβάνοντας: Άλλο η παραίτηση άλλο η μεταρρύθμιση!

«Πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο και θα εφαρμοστεί» , είπε ακόμη και εξέφρασε την πρόθεση να ενημερωθεί κόσμος για να ηρεμήσει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στόχος είναι να μην πετάει ο φορολογούμενος τα λεφτά του σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Η μεταρρύθμιση θα γίνει αλλά με διάλογο με την κοινωνία, και προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα»

Για τις αντιδράσεις εντός ΝΔ

Για τις αντιδράσεις μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Θα δυσκολευτείτε να θυμηθείτε κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια υπεροχή. Ένας από τους λόγους είναι πως εκτός από τα λάθη, έχουμε κάνει και πολλά καλά. Η αντιπολίτευση παρουσιάζει τη χώρα σαν τριτοκοσμική»

«Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι κατά της κοινωνίας, είναι υπερ της. Η ΝΔ ειδικά τη δεύτερη τετραετία έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορώ να θυμηθώ. Έχει βάλει πλάτη σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές να μεταφέρουν τις αγωνίες. Ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος της κοινωνίας στο κοινοβούλιο και όχι του κοινοβουλίου στην κοινωνία», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σούντγκρεν: «Αν θέλουν να με μηνύσουν επειδή είπα την αλήθεια, ας το κάνουν»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Πατρών: Υπό διερεύνηση από τις αρχές νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση στις τιμές της σοκολάτας - Πού μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές - Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Με τον Βασίλη Σπανούλη στο δρόμο για το FIBA World Cup 2027

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Νέο αίτημα για κοινή συνεδρίαση Επιτροπών στέλνει σήμερα ο Φάμελλος στον Κακλαμάνη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ροδόπη: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια 52χρονος

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό 6,3 Ρίχτερ - Επιχείρηση απομάκρυνσης ερειπίων

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο η κηδεία της 57χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Οι διαιτητές για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση - Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αν δεν πληρώσει υπέρογκο ποσό, θα εκτελέσουν «παιδί - νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της - Η δραματική ιστορία της Γκόλι Κούχκαν

13:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Χάρτες meteo.gr με το επίκεντρο της κακοκαιρίας

13:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του αγώνα στο Βελιγράδι

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ντικ Τσέινι: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

13:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποσύρεται από την ελληνική αγορά το iPhone 12 – Ο λόγος που προκαλεί ανησυχία

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας - Γκιλφόιλ: «Έχω πάει Μύκονο και Σαντορίνη» - Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη ενώ πετούσε για να συνδράμει στην αντιμετώπιση του τυφώνα Kalmaegi - Πέντε οι επιβαίνοντες

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νέων: Κλήθηκε από Μόρα ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Σταύρος Αρναουτάκης: «Δεν είναι όλη η Κρήτη παραβατική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας - Γκιλφόιλ: «Έχω πάει Μύκονο και Σαντορίνη» - Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αν δεν πληρώσει υπέρογκο ποσό, θα εκτελέσουν «παιδί - νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της - Η δραματική ιστορία της Γκόλι Κούχκαν

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο η κηδεία της 57χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση - Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 23χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Πατρών: Υπό διερεύνηση από τις αρχές νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Shein: Στο φως τα ονόματα όσων αγόρασαν «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά - Οργή στη Γαλλία

13:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Χάρτες meteo.gr με το επίκεντρο της κακοκαιρίας

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει» τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν από το χωριό»

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ντικ Τσέινι: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ