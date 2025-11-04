Τι έλεγε ο παραιτηθείς Γρηγόρης Σκλήκας πριν από τρεις μέρες: Δεν ευνοούν την εξυπηρέτηση του κόσμου

Για εξέλιξη του συστήματος και θετική αλλαγή έκανε λόγο προ ημερών ο εδώ και λίγη ώρα παραιτηθείς διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.

Μιλώντας στο ACTION24 είχε πει χαρακτηριστικά:

«Δεν αλλάζει κάτι στη λειτουργεία των ΕΛΤΑ, δεν είναι η πρώτη αναδιάρθρωση που γίνεται»

«Τα καταστήματα δεν έχουν καμία σχέση με την εξυπηρέτηση του κόσμου, για την ακρίβεια σε ένα καθεστώς έλλειψης δυναμικού λειτουργούν αντίστροφα. Δεν ευνοούν την εξυπηρέτηση του κόσμου, διότι έχεις έναν υπάλληλο, ο οποίος κάθεται πίσω από μια θυρίδα, ή ενδεχομένως δύο, ή τρεις, που υποδέχεται το χρόνο 400 πελάτες, για την ακρίβεια 400 ελεύσεις, για ένα γράμμα»

Για το κλείσιμο απάντησε: «Κάποιος μπορεί να το πει αιφνιδιασμό, κάποιος καλό προγραμματισμό, εγώ το λέω καλό προγραμματισμό»

«Πρέπει να εδραιωθεί ότι δεν υπάρχει καμία παρεμπόδιση στην εξυπηρέτηση των πελατών»

Η σημερινή παραίτηση Σκλήκα

Παραιτήθηκε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τον σάλο που ξέσπασε για το ξαφνικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbomb.gr.

Η είδηση για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ «έσκασε» το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Νοεμβρίου, και αμέσως επικράτησε αναβρασμός τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ταχυδρόμοι και κάτοικοι διαφορών περιοχών αντιδρούσαν στο «λουκέτο», τονίζοντας γιατί δεν θα πρέπει τα καταστήματα να κλείσουν ενώ την ίδια στιγμή στελέχη της κυβέρνησης στέκοντας στη δυσκολία των αποφάσεων που θα έπρεπε να ληφθούν.

Με τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να «πυκνώνουν» το θέμα ετέθη στον πρωινό καφέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με στενούς του συνεργάτες. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κάλεσε ειδική σύσκεψη σε πολύ κλειστό κύκλο από όπου προέκυψε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Έτσι, ο Γρηγόρης Σκλήκας παραιτήθηκε από τα ΕΛΤΑ.

Κυβερνητικές πηγές πάντως διευκρινίζουν στο ερώτημα για την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα ότι «αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ και ανακοινώσεις παίρνει και κάνει το Υπερταμείο».

