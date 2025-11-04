ΕΛΤΑ: Υπό παραίτηση ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας - Πληροφορίες newsbomb

Υπό παραίτηση τελεί ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων -ΕΛΤΑ- Γρηγόρης Σκλήκας σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της ΝΔ είναι η αποκάλυψη από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ότι ομάδα περίπου 30 βουλευτών της συμπολίτευσης μπήκαν στο γραφείο του διαμαρτυρόμενοι για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο κ. Σκλήκας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Υπερταμείου -στο οποίο τυπικώς ανήκουν τα ΕΛΤΑ- έπειτα από τον σάλο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εσωτερικό της ΝΔ λόγω της απόφασης για «ξαφνικό» κλείσιμο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Έπειτα από την εξέλιξη με την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα ο οποίος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (εργαζόταν σε πολυεθνική εταιρεία στον χώρο των τροφίμων με έδρα την Ολλανδία) και έχει αναλάβει CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων τα τελευταία χρόνια, η κυβερνητική σύσκεψη την οποία είχε αποκαλύψει το Newsbomb για το θέμα των ΕΛΤΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετατίθεται για άλλη ώρα, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής αντικαταστάτη του υπό παραίτηση διευθύνοντος συμβούλου.

