ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Αρκετές ήταν οι αντιδράσεις «γαλάζιων» στελεχών για τον Γρηγόρη Σκλήκα και το ξαφνικό «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ - Τι προηγήθηκε της παραίτησης Σκλήκα 

Κλειστό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη

Κλειστό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη 

Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τον σάλο που ξέσπασε για το ξαφνικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbomb.gr.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας στην επιστολή παραίτησής του μάλιστα επιμένει στο λουκέτο καταστημάτων, προειδοποιώντας αυτή τη φορά ότι «αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα καταβολής των μισθών».

Η είδηση για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ «έσκασε» το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Νοεμβρίου, και αμέσως επικράτησε αναβρασμός τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ταχυδρόμοι και κάτοικοι διαφορών περιοχών αντιδρούσαν στο «λουκέτο», τονίζοντας γιατί δεν θα πρέπει τα καταστήματα να κλείσουν ενώ την ίδια στιγμή στελέχη της κυβέρνησης στέκοντας στη δυσκολία των αποφάσεων που θα έπρεπε να ληφθούν.

Με τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να «πυκνώνουν» το θέμα ετέθη στον πρωινό καφέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με στενούς του συνεργάτες. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κάλεσε ειδική σύσκεψη σε πολύ κλειστό κύκλο από όπου προέκυψε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Έτσι, ο Γρηγόρης Σκλήκας παραιτήθηκε από τα ΕΛΤΑ.

Κυβερνητικές πηγές πάντως διευκρινίζουν στο ερώτημα για την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα ότι «αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ και ανακοινώσεις παίρνει και κάνει το Υπερταμείο».

Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις ήταν έντονες με τα ΕΛΤΑ να ανακοινώνουν ότι αναστέλλονται για τρεις μήνες τα λουκέτα στην περιφέρεια ενώ από χθες, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου. Όμως, η δυσαρέσκεια που υπήρχε ήταν δεδομένη... Μάλιστα, η κυβέρνηση πλέον πετά το μπαλάκι των ευθυνών στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, κάνοντας λόγο για λάθη επικοινωνιακών χειρισμών και έλλειμμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης αλλά και των βουλευτών. Το νέο πλαίσιο και τη λογική θα εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις 13:30 με παρέμβασή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δέχθηκε στο γραφείο του, όπως αποκάλυψε, τουλάχιστον 30 βουλευτές που εξέφραζαν τις αντιδράσεις τους για το ξαφνικό λουκέτο καταστημάτων και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Σκλήκα.

Αντιδράσεις «γαλάζιων» βουλευτών για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Οι αντιδράσεις «γαλάζιων» στελεχών για την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ ήταν έντονες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βουλευτής Δωδεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννης Παππάς, είχε ζητήσει «παραιτήσεις», λέγοντας πως «δεν αντέχει άλλο να τον βρίζουν».

Με τη σειρά του ο βουλευτής Σάμου με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλος Στεφανάδης, είχε απαιτήσει να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη Β’ Πειραιά είχε προειδοποιήσει ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να στηρίξουν κοινοβουλευτικά το σχέδιο, ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή επέκρινε τον κ. Σκλήκα λέγοντας πως «δεν μπορεί να μιλά για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις όταν το πολιτικό κόστος το επωμιζόμαστε εμείς».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, είχε θέσει θέμα ευθυνών, ρωτώντας «τι έκαναν οι διοικήσεις τόσα χρόνια», ενώ η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε πως «αν δεν ήμασταν εμείς εδώ, δεν θα ήσασταν κι εσείς».

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε με ένταση πως «έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», κατηγορώντας τη διοίκηση ότι αγνόησε πλήρως τους βουλευτές. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν τα γραφεία των ΕΛΤΑ κοστίζουν 180.000 ευρώ τον μήνα σε ενοίκια.

Ο Θεόδωρος Καράογλου χαρακτήρισε την απόφαση «αυτογκόλ» και σημείωσε ότι πρέπει να εμπλακούν δήμοι και περιφέρειες στη συζήτηση, ενώ ο Χρήστος Μπουκώρος προειδοποίησε ότι «οι αγρότες βράζουν και τώρα προστίθεται ένα ακόμη πρόβλημα».

Αντιδράσεις για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ είχε και ο βουλευτής, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ότι «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο». «Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα. Την άποψή μου, τη διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, θεσμικά, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων: Πρόκειται για ένα ζήτημα και τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ηλικιωμένων, τόσο σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε μεγάλες πόλεις και αστικά κέντρα», είχε σημειώσει.

