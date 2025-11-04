Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα,

«Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους», αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του ο Γρηγόρης Σκλήκας

Newsbomb

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα,

Κλειστό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη 

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θεωρώ το «σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων» απαραίτητο να εφαρμοστεί για τη βιωσιμότητα των ταχυδρομείων, ωστόσο θεωρώ δύσκολο αυτό να καταστεί δυνατό μετά τις αντιδράσεις και λόγω αυτού, υποβάλλω την παραίτησή μου, αναφέρει αμετανόητος σχετικά με τις πεποιθήσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ. Γρηγόρης Σκλήκας, στην επιστολή του.

Ουσιαστικά, με την επιστολή παραίτησής του, προειδοποιεί σε δραματικούς τόνους πως εάν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, τότε υπάρχει ο κίνδυνος τα ΕΛ.ΤΑ. να μην μπορούν σύντομα να καταβάλλουν τους μισθούς των εργαζομένων: «Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

«Οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους - με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», αναφέρει, συγκεκριμένα, στην επιστολή παραίτησής του ο Γρηγόρης Σκλήκας.

Όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr νωρίτερα, το κλίμα για τον Γρηγόρη Σκλήκα ήταν βαρύ, στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μαξίμου για το συγκεκριμένο θέμα και τις αντιδράσεις, υπό τον πρωθυπουργό.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του Γρηγόρη Σκλήκα:

Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: Μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή,

Γρηγόρης Σκλήκας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση για την οικονομία, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο κτίριο της Πυροσβεστικής στο Μέτσοβο

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί το Δημόσιο θα πληρώσει 5.000 ευρώ στους 4 κατοίκους που προσέφυγαν για να κατεδαφιστούν δύο όροφοι ξενοδοχείου στην περιοχή της Ακροπόλεως

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για το θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κατεφάδιση ορόφων ξενοδοχείου στη Μακρυγιάννη: Παρέμβαση του ΣτΕ για την καθυστέρηση

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Επίσημη αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, μέχρι να επιλεγεί νέος διευθύνων σύμβουλος, μετά την παραίτηση Σκλήκα

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι έλεγε ο παραιτηθείς Δ/νων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας πριν από τρεις μέρες: Τα καταστήματα δεν ευνοούν την εξυπηρέτηση του κόσμου υπό καθεστώς ελλείψεων

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό ξεκίνησε απεργία πείνας στην Ιταλία

12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητά διάλυση της Βουλής και εκλογές μετά τη νέα δικογραφία για Τέμπη

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι Σύροι πρόσφυγες επιστρέφουν στη χώρα τους, αλλά όχι από την Ευρώπη

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για όπλα: «Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία» - Προανήγγειλε αυστηροποίηση

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνο πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 23χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: «Σε έξαλλη κατάσταση 30 βουλευτές της ΝΔ ήρθαν στο γραφείο μου για τα ΕΛΤΑ»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα – Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Υπό παραίτηση ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας - Πληροφορίες newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ