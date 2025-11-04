ΕΛΤΑ: Επίσημη αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, μέχρι να επιλεγεί νέος διευθύνων σύμβουλος

Αναβλήθηκε η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας υπέβαλλε την παραίτησή του από τα ΕΛΤΑ, όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbomb.gr, μετά τον σάλο που προκάλεσε το ξαφνικό «λουκέτο» σε 204 καταστήματα και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η συζήτηση στη Βουλή ήταν προγραμματισμένη για τις 13:00 όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα εξηγήσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ το νέο πλαίσιο.

Η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις επιλεγεί ο νέος διευθύνος σύμβουλος των ΕΛΤΑ.