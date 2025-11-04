Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: Απέσυραν τον Σκλήκα πριν τη συνεδρίαση για να αποφύγουν τη λογοδοσία

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στηλίτευσε τις ραγδαίες εξελίξεις στα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, τονίζοντας ότι «η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ».

Όπως είπε, «ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

