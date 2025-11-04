Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «κλειδωμένοι» έξω από τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ που αναβλήθηκε

Με μια δόση χιούμορ αντέδρασαν στην αναβολή της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης για τα ΕΛΤΑ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι απαθανάτισαν τη σκηνή με τους ίδιους να βρίσκονται έξω από την αίθουσα της Γερουσίας όπου θα γινόταν η συνεδρίαση.

Παράλληλα, σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, τόνισε ότι «Η αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας από την πλευρά της κυβέρνησης αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δε θα επιτρέψουμε».

Μάλιστα στην επισήμανση ότι ο κ. Σκλήκας παραιτήθηκε, ο κ. Πάνας τόνισε ότι «αυτός δεν είναι λόγος για να μην υπάρξει η σημερινή διαδικασία. Είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν το αποδεχόμαστε».

