Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή αστοχία

Αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή αστοχία και επιχειρησιακή χαρακτήρισε το ζήτημα των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ACTION24.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για έναν κακό επικοινωνιακό και επιχειρησιακό χειρισμό από τα ΕΛΤΑ. Αποκάλυψε πως η κυβέρνηση ενημερώθηκε λίγο πριν από αυτή την απόφαση και παρενέβη. Ωστόσο, επισήμανε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ακυρώσει την απόφαση. Σε συνεννόηση με τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση ζήτησε αυτή η απόφαση να έρθει σε δύο στάδια, σημείωσε.

Όπως τόνισε, οι αποφάσεις από το 2018 είναι των ΕΛΤΑ, επαναλαμβάνοντας ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Υπερταμείο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι κρίθηκε αναγκαίο το κλείσιμο επιπλέον 204 καταστημάτων, καθώς τα ΕΛΤΑ εισέρχονται σε μια νέα εποχή, με μόλις το 10% των εσόδων να προέρχεται πλέον από φυσική παρουσία πελατών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνία έχει επιλέξει κατά 90% να χρησιμοποιεί την υπηρεσία ταχυδρόμου στο σπίτι για την καθημερινή της αλληλογραφία και συναλλαγές με τα ΕΛΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι πριν από έναν μήνα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη, κατά την οποία η διοίκηση των ΕΛΤΑ παρουσίασε την κατάσταση και ενημέρωσε ότι εν ευθέτω χρόνο θα προχωρήσει στην κίνηση. «Δεν υπάρχει τίποτα εν κρυπτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι τα ΕΛΤΑ δεν είχαν ανακοινώσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα και ποια καταστήματα θα θα κλείσουν .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι αυτή η έλλειψη διαλόγου και ενημέρωσης ήταν λάθος, καθώς τα δεδομένα θα έπρεπε πρώτα να παρουσιαστούν στη δημόσια σφαίρα και μετά να υλοποιηθούν οι κινήσεις.

Αυτό ήταν ένα λάθος, αυτά τα δεδομένα έπρεπε να τα παραθέσουν σε διάλογο και μετά να κάνουν τις κινήσεις, επισήμανε επιπροσθέτως.

Διαβεβαίωσε πως δεν θα μείνει κανένας πολίτης χωρίς κάλυψη από τα ΕΛΤΑ, αλλά και κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του.

Κληθείς να σχολιάσει το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο πρώην πρωθυπουργός δραπέτευσε από τη Βουλή και διερωτήθηκε: Είναι ιστορικό βιβλίο ή μυθιστόρημα. Έσπευσε να προσθέσει ότι θα πρόκειται για μυθιστόρημα.

