ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις δηλώσεις Γεωργιάδη σχετικά με την οπλοκατοχή

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή.

Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά με ανακοίνωσή της από την κυβέρνηση την αποδοκιμασία των δηλώσεων Γεωργιάδη στη σκιά όσων συμβαίνουν τις τελευταίας ημέρες με τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης.

Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκε η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η προσωπική του άποψη είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου στην οπλοκατοχή. «Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», είπε συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα».

Στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κατάσταση στην Κρήτη, επικρίνει τον πρωθυπουργό για τη στάση του, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αν δεν αποδοκιμάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη, τότε αυτό θα σημαίνει πως «χαϊδεύει» τα ακροατήρια της Ελληνικής Λύσης και της Φωνής Λογικής.

«Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

«Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο», σχολιάζει επίσης η Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λαμβάνει μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τοπκές αρχές αι φορείς στο Ηράκλειο της Κρήτης, σχετικά με τα βίαια περιστατικά στα Βορίζια.

«Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς• να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να ανακοινώσει νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ως αντίδραση στην αιματηρή βεντέτα που έχει ξεσπάσει.