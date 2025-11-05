Παρέμβαση Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί σύσκεψη τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας για τα βίαια περιστατικά στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο, θέλοντας να δείξει ότι είναι σε θέση να αναλάβει πιο παρεμβατικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την αντίδραση του πρωθυπουργού. «Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς• να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή. Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι• είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της», αναφέρει επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, το διεθνές ΜΜΕ Euractiv, άσκησε σε ρεπορτάζ του για τις εξελίξεις κριτική στους προερχόμενους από την Κρήτη πολιτικούς, κατονομάζοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, για την «εκκωφαντική σιωπή» τους.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

