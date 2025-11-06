Βορίζια: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ για το μακελειό στα Βορίζια. Και οι δύο ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου που πήγε στο νοσοκομείο, ενώ οι ίδιοι σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, καθώς και έναν 30χρονο ξάδελφό τους.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία των απολογιών των δύο τρυματιών ξεκίνησεμε καθυστέρηση καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών και τη σύζυγο ενός εκ των κατηγορουμένων. Παράλληλα, την ίδια ημέρα κλήθηκε και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θολά σημεία» και έλλειψη πλήρους δικογραφίας, λένε οι συνήγοροι

Στο ΠΑΓΝΗ βρέθηκαν επίσης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ενώ η παρουσία της ανακρίτριας σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία των Βοριζίων.

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν». Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.

«Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.

