Γρίπη: Νοσηλεύονται όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί -Πώς προφυλασσόμαστε από την έξαρση του ιού

Οι πρόσφατες νοσηλείες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα αφορούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, άτομα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους κατά της γρίπης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό «όπλο» προστασίας, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.

Παράλληλα, τονίζεται πως ο χειμώνας, όπως τον γνωρίζαμε παλαιότερα, δεν έχει πλέον άμεση και αποκλειστική συσχέτιση με την εμφάνιση και την εξάπλωση των ιώσεων. Οι καιρικές συνθήκες δεν λειτουργούν πια ως ο μοναδικός παράγοντας, καθώς τα ιογενή κύματα μπορούν να εμφανιστούν και να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ματίνας Παγώνη, η συγκεκριμένη ίωση αναμένεται να συνεχίσει να κυκλοφορεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου, με περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Για τον λόγο αυτό, όσοι δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί προλαβαίνουν να το κάνουν, καθώς υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε ο οργανισμός τους να αναπτύξει τα απαραίτητα αντισώματα.

Όσον αφορά τα άτομα που έχουν ήδη νοσήσει, επισημαίνεται ότι για περίπου τρεις μήνες θεωρούνται καλυμμένα ανοσολογικά. Ωστόσο, για να χαρακτηριστεί κάποιος επίσημα ως νοσήσας, θα πρέπει να υπάρχει θετικό τεστ γρίπης. Μόνο τότε μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για λοίμωξη από τον συγκεκριμένο ιό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι ο ιός που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο ανήκει σε υποστέλεχος της γρίπης Α, γεγονός που καθιστά δυνατή την ανίχνευσή του μέσω των διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη και παρατεταμένη εξάντληση, υψηλό πυρετό, μυαλγίες και γενικευμένη κακουχία, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καθηλώνουν τους ασθενείς για αρκετές ημέρες.

Όχι παιδιά με συμπτώματα στα σχολεία

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: Όταν εμφανίζουν συμπτώματα, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο, προκειμένου να προστατευτεί τόσο η υγεία τους όσο και η δημόσια υγεία, περιορίζοντας τη διασπορά του ιού στο σχολικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται επίσης σε όσους ταξιδεύουν αυτή την περίοδο με αεροπλάνο ή πλοίο. Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη, ειδικά για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Οι κλειστοί χώροι και ο συγχρωτισμός αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης.

Τέλος, οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της ατομικής υγιεινής. Η χρήση αντισηπτικών μαντηλιών για τον καθαρισμό επιφανειών που αγγίζονται συχνά, όπως τραπέζια, χερούλια και καθίσματα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης των ιών.