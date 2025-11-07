Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει από την Κρήτη μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

Newsbomb

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ηράκλειο θα μεταβεί σήμερα, Παρασκευή (06/11), ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 11:00, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με πλήρη ενημέρωση για τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικές με το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων περιλαμβάνοντας τον τρόπο έκδοσης αδειών και τη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων.

Παράλληλα, ο υπουργός αναμένεται να αναγγείλει τη δημιουργία παραρτήματος του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη, καθώς και ειδικών δυνάμεων άμεσης παρέμβασης για περιστατικά αντίστοιχα με εκείνο στα Βορίζια. Επιπλέον, προβλέπεται και χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων στο νησί. Άλλωστε, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Να σημειωθεί, πως μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα των ημιτελικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

04:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου – Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 45 ιδιωτών ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ για το 2025

03:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ