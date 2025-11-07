Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

Στο Ηράκλειο θα μεταβεί σήμερα, Παρασκευή (06/11), ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 11:00, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με πλήρη ενημέρωση για τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικές με το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων περιλαμβάνοντας τον τρόπο έκδοσης αδειών και τη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων.

Παράλληλα, ο υπουργός αναμένεται να αναγγείλει τη δημιουργία παραρτήματος του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη, καθώς και ειδικών δυνάμεων άμεσης παρέμβασης για περιστατικά αντίστοιχα με εκείνο στα Βορίζια. Επιπλέον, προβλέπεται και χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων στο νησί. Άλλωστε, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Να σημειωθεί, πως μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.