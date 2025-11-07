Μακελειό στα Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα (10/11) για πέντε συλληφθέντες

Με συνοπτικές διαδικασίες οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 48χρονος άνδρας από την οικογένεια Καργάκη που συνελήφθη, το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Ο κατηγορούμενος, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 48χρονου, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο εντολέας του είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος τόσο στην οικογένεια του όσο και στα κοινά.

Ο 48χρονος φέρεται να κατονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο που καταγράφεται, δυσδιάκριτα, στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος επίσης έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα, Δευτέρα, αναμένεται να απολογηθούν και τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Μετά την απολογία τους χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται λόγω τραυμάτων από το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο 25χρονος από τους αδερφούς Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν όλοι όσοι συλλαμβάνονται για την κύρια υπόθεση του αιματοκυλίσματος.

