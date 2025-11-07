Βορίζια: Μέλη άλλης οικογένειας έφτιαξαν τη βόμβα - Εντολή δόθηκε από τη φυλακή

Νέες αποκαλύψεις για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια

Newsbomb

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
5'
Η αστυνομική έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό, ενώ νέα στοιχεία αποκαλύπτουν κρίσιμες πτυχές τόσο για τη βόμβα που εξερράγη όσο και για τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι και φαίνεται να πυροδότησε την αλυσίδα των γεγονότων.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η βόμβα που εξερράγη να κατασκευάστηκε ή να τοποθετήθηκε από άτομα που ανήκουν σε άλλη οικογένεια, από γειτονικό χωριό. Σύμφωνα με το Mega, φαίνεται να υπήρξε κάποια συνεννόηση μέσα σε φυλακές, πιθανόν σε σχέση με πρόσφατους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει εκεί η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενδέχεται να εμπλέκονται και μέλη μιας τρίτης οικογένειας.

Οι έρευνες εστιάζουν, λοιπόν, όχι μόνο στα εμπλεκόμενα πρόσωπα της φονικής συμπλοκής, αλλά και στο ευρύτερο δίκτυο επικοινωνιών και πιθανών συνεργών που ενδέχεται να σχετίζονται με την κατασκευή της βόμβας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία αδέλφια που απομακρύνθηκαν μετά το περιστατικό προς ορεινή περιοχή υποστήριξαν ότι δεν είχαν όπλα και δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς. Η αστυνομία, ωστόσο, περίμενε τις καταθέσεις των δύο τραυματιών για να σχηματίσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Ο ένας από τους τραυματίες, που ανήκει σε διαφορετική οικογένεια, φέρεται να δήλωσε πως δεν πυροβόλησε και δεν κρατούσε όπλο. Αντίθετα, ο τέταρτος αδελφός φαίνεται να παραδέχθηκε ότι ανταπέδωσε πυρά την ώρα που δεχόταν επίθεση, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε «πέφτοντας προς τα κάτω».

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκύπτει πως το όπλο που χρησιμοποίησε πιθανότατα ήταν ένα από τα δύο που έχουν εντοπιστεί από τις βαλλιστικές έρευνες. Ο ίδιος ανέφερε πως, αφού τραυματίστηκε, άφησε το όπλο στο σημείο και δεν γνωρίζει ποιος το πήρε στη συνέχεια.

Ο 43χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το Mega 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται κάθε συμμετοχή στο ένοπλο επεισόδιο και στον θάνατο της 57χρονης. Όπως δήλωσε η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», τόνισε η κ. Μπέρκη στο Mega, προσθέτοντας πως ο πελάτης της έχει ήδη δώσει εξηγήσεις στις αρχές για το πού βρισκόταν και τι έκανε τη στιγμή του συμβάντος.

Σύμφωνα με το Mega, τρίτη οικογένεια έφτιαξε τη βόμβα και η συνεννόηση έγινε μέσα από τις φυλακές.

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες

Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 48χρονου ξαδέλφου του, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο. Πρόκειται για βοσκό και ενεργό συνδικαλιστή, που λίγες ημέρες πριν το αιματηρό περιστατικό είχε τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις δημόσιες δηλώσεις στο εδώλιο

Ο 48χρονος είχε έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, μιλώντας για τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα εξέφραζε συχνά σκληρές απόψεις. Σε ανάρτησή του, έγραφε: «Οι βουλευτές του ανεξάρτητου κόμματος είναι ανεπιθύμητοι στα Βορίζια. Μη τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε κτηνοτροφικό χωριό θα υπάρξει επεισόδιο».

Λίγες ημέρες αργότερα, συνέβη το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον 48χρονο να στέκεται δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος φέρεται να είναι ο ξάδελφός του.

Το προφίλ του 48χρονου

Ο 48χρονος είναι γνωστός στην περιοχή ως βοσκός και οικογενειάρχης, ενώ σύμφωνα με φίλους του «οι άνθρωποι όλοι είναι οικογενειάρχες, πολύτεκνοι με πάνω από έξι κοπέλια ο καθένας... Το έφερε η κακιά στιγμή».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε φωτογραφίες με την οικογένειά του και μηνύματα για αιμοδοσία, καθώς και ο ίδιος είναι εθελοντής αιμοδότης.

«Από ό,τι ξέρω είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά... Βλέπω έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο, σωστό. Από εκεί και πέρα, πού να ξέρω τι κάνει ο καθένας; Κρίμα για όλους που έγινε αυτό το επεισόδιο», ανέφερε στο Mega φίλος του.

«Η ανίκανη κυβέρνηση και ο κόπος των κτηνοτρόφων θάβεται στο λάκκο μαζί με τα ζώα του. Οι κρεμάλες είναι κοντά», έγραφε μεταξύ άλλων ο 48χρονος στο Facebook.

Δηλώνει αθώος

Ο 48χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε εμπλοκή στο μακελειό, με τον δικηγόρο του Άγγελο Ζερβό να δηλώνει στο Mega: «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη».

Την ίδια ώρα, και ο 43χρονος ξάδελφός του επιμένει πως δεν είναι εκείνος που διακρίνεται στο βίντεο.

