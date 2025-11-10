Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη

Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι τον απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, όπως και του 48χρονου συγγενής τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν σήμερα (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση εις βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

