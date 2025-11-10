Βορίζια: Προφυλακιστέα τα τρία αδέλφια – Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο που δείχνει τη διαδρομή των όπλων

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια που είχαν εξαφανιστεί μετά το ένοπλο επεισόδιο και παραδόθηκαν στις αρχές σχεδόν τρία 24ωρα αργότερα. Τα αδέλφια είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα από τους πυροβολισμούς.

Η απολογία τους είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα, ωστόσο, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, πραγματοποιήθηκε εκτάκτως την Κυριακή. Κατά τη διάρκειά της, και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το βίντεο ντοκουμέντο θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να τις οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο όχημα ενδέχεται να βρισκόταν μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό.

Ανοίγουν και πάλι τα σχολεία στα Βορίζια

Η καθημερινότητα προσπαθεί να επανέλθει στα Βορίζια, καθώς επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο του χωριού.

Τα παιδιά, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, θα υποδεχθούν 20 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειας αποκατάστασης της κανονικότητας στην περιοχή.