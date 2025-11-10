Βορίζια: Με αλεξίσφαιρα γιλέκα στο Δικαστικό Μέγαρο οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη

Συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για την απολογία τους, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, όπως επίσης και ένας 48χρονος συγγενής τους.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα φορούν και οι αστυνομικοί που τους συνοδεύουν, ενώ η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του cretalive.gr.

Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη απολογήθηκαν μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο και υπό άκρα μυστικότητα, με την ανακρίτρια να μεταβαίνει το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν.

Τόσο ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, όσο και ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος στρατιώτης, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Επιπλέον, σήμερα, εννέα μέρες μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, άνοιξαν και πάλι το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής και υπεύθυνος κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ηρακλείου, Αλέξανδρος Βγόντζας, ο οποίος νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (10/11), επισκέφτηκε το χωριό για να συνομιλήσει με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, επεσήμανε πως τα παιδιά δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο αιματηρό περιστατικό, ενώ ούτε εκείνος έκανε κάποια αναφορά, προτιμώντας μία πιο χαλαρή και χιουμοριστική κουβέντα.

«Αυτήν τη στιγμή, το να μιλάμε συνεχώς για το τραύμα τους είναι αντιθεραπευτικό», εξήγησε ο καθηγητής.

