Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, ενώ τα τρία άτομα ήταν να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί, η ανακρίτρια μετέβη σήμερα το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Την ίδια ώρα, το MEGA παρουσιάζει το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φ.Κ , ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του και να μπαίνει στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό.

Κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Το βίντεο ντοκουμέντο θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο πιστολέρο και τον 48χρονο συνεργό του με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να καταγράφονται να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.

Αύριο επαναλειτουργούν τα σχολεία στα Βορίζια

Αύριο επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο στα Βορίζια. Τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα υποδεχτούν 20 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης