Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

Δείτε τα φωτογραφικά ντοκουμέντα λίγο πριν το μακελειό

Newsbomb

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, ενώ τα τρία άτομα ήταν να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί, η ανακρίτρια μετέβη σήμερα το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Την ίδια ώρα, το MEGA παρουσιάζει το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φ.Κ , ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του και να μπαίνει στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό.

Κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Το βίντεο ντοκουμέντο θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο πιστολέρο και τον 48χρονο συνεργό του με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να καταγράφονται να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.

Αύριο επαναλειτουργούν τα σχολεία στα Βορίζια

Αύριο επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο στα Βορίζια. Τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα υποδεχτούν 20 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΑΕΚ: Τα highlights από την «κιτρινόμαυρη» απόδραση στην Κρήτη

20:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού»

20:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ατελείωτα τα προβλήματα – Γιατί έμειναν εκτός Σφιντέρσκι και Κώτσιρας

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Προφυλακιστέα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο λευκό τσακάλι εντοπίστηκε στην Τριφυλία της Μεσσηνίας - Δείτε εικόνα

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Δεν τα κατάφερε ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που είχε εργατικό ατύχημα

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση από την Κρήτη με λυτρωτή και πάλι τον Πινέδα - Δείτε το γκολ!

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ παρέλαβε τη σορό του Χαντάρ Γκόλντιν - Σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014

19:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανακοίνωσε Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR - Πέρασε από εργομετρικά και παίζει στη «διαβολοβδομάδα»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καταιγίδες πλήττουν την Κέρκυρα - Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (LIVE): Το γκολ του Πινέδα... μέτρησε κι απέδρασε από την Κρήτη!

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. τον αξιωματικό του Λιμενικού για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους

19:18ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Τριτοκοσμικές εικόνες σε λεωφορεία και τρένα – Απίστευτη η ταλαιπωρία των επιβατών

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι 14 Νοεμβρίου από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκίνηση του βασιλιά Καρόλου και τα δύο λεπτά σιγής στην Τελετή Μνήμης

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2: Η… μηχανή των γκολ από τη Βοιωτία μοιάζει ασταμάτητη

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για Σαμαρά: «Στρέφεται εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της ΝΔ και του Μητσοτάκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή - Προφυλακιστέα και τρία μέλη των Φραγκιαδάκηδων

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για δημιουργία νέου κόμματος: «Σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους

14:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν - 4 νεκροί

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο λευκό τσακάλι εντοπίστηκε στην Τριφυλία της Μεσσηνίας - Δείτε εικόνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση από την Κρήτη με λυτρωτή και πάλι τον Πινέδα - Δείτε το γκολ!

16:56LIFESTYLE

Ιρένα Αργύρη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Αντώνη Σαμαρά - Τι λέει στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς - «Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα, ποια δεύτερη ευκαιρία θέλει ο δράστης;»

15:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Έλληνες νικητές του Μαραθωνίου στο Newsbomb: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, προχωράμε στα επόμενα»

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκίνηση του βασιλιά Καρόλου και τα δύο λεπτά σιγής στην Τελετή Μνήμης

18:59LIFESTYLE

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε το ιδιωτικό του νησί στη Μπελίζ για να «σώσει» την οικονομική ζημιά από την ταινία «Megalopolis»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ