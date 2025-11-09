Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

Στις φυλακές Αλικαρνασσού στρέφονται οι αρχές για στοιχεία σχετικά με την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, απ’ όπου ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή. Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη και άλλοι δύο κρατούμενοι οδηγήθηκαν, υπό άκρα μυστικότητα, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστούν. Τα όπλα της δολοφονικής επίθεσης δεν έχουν εντοπιστεί. Και εκεί ακριβώς είναι στραμένες οι αδιάκοπες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρεί με drones να εντοπίσει την τοποθεσία τους.

Όπως λένε όσοι παρακολουθούν την έρευνα, η μεταγωγή των προσώπων έγινε υπό τη συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και άτομο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια. Άλλοι δύο συγγενείς του, επίσης κρατούμενοι για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα, εξετάστηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Τι βρέθηκε στα κελιά των κρατουμένων

Στα κελιά των κρατουμένων, αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο, βρέθηκαν μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα. Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αρχές αναζητούν ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που βοηθούν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Κλιμάκια της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών χτενίζουν την περιοχή, ακόμα και στα βουνά. Στο νησί έχουν μεταβεί περίπου 50 αστυνομικοί για ενίσχυση των ειδικών μονάδων που χειρίζονται υποθέσεις παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής.

Στο χωριό, το κλίμα είναι βαρύ. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές. Τα δύο σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, με την παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φυλακές Αλικαρνασσού είχαν μεταφερθεί συνολικά πέντε - ίσως και έξι - κρατούμενοι για να εξεταστούν από την ανακρίτρια. Η αφετηρία ήταν ο εντοπισμός αυτοσχέδιου μαχαιριού στην κατοχή μέλους της οικογένειας Καργάκη, ενώ σε άλλα κελιά βρέθηκαν τηλέφωνα που επίσης εξετάζονται.

Όπως έγινε γνωστό, το 39χρονο θύμα είχε επισκεφθεί τις φυλακές μία ημέρα πριν από το μακελειό. Οι αρχές θεωρούν την επίσκεψη πιθανό κρίκο στην υπόθεση.

Τις προηγούμενες ώρες δύο τραυματίες συγγενείς μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και κρατούνται σε φυλακές εκτός Κρήτης, δίχως όμως - για λόγους ασφαλείας - έχει γίνει γνωστό σε ποιες.

Αύριο οι απολογίες

Τη Δευτέρα αναμένεται η απολογία των τριών αδελφών και δύο ακόμη κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονται σε βίντεο όπου ένας άνδρας πυροβολεί και σκοτώνει την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις ομάδες να ερευνούν το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής για κρυψώνες.

Στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 56χρονη έχουν τοποθετηθεί λουλούδια και ένα καντηλάκι. Το χωριό, σχεδόν σιωπηλό, παραμένει υπό επιτήρηση. Αστυνομικά μπλόκα βρίσκονται στις εισόδους, ενώ καφενείο και μίνι μάρκετ είναι κλειστά.

Οι κάτοικοι, που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο συγκρουόμενες πλευρές, ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Το ερώτημα τι θα γίνει όταν φύγει η αστυνομία είναι διάχυτο. Όπως λένε, η κοινωνία πρέπει να βρει τρόπο να διαχειριστεί το χάσμα ανάμεσα στις οικογένειες.

Την ίδια ώρα, συζητείται το πώς θα τελεστούν τα μνημόσυνα για τους δύο νεκρούς στις εννέα ημέρες από το περιστατικό. Θεωρούνται οριακή δοκιμασία για το κλίμα στο χωριό.

Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.

