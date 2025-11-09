Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

Αδιάκοπες ανακρίσεις και έρευνες για όπλα μετά το μακελειό στο χωριό - Σιωπή από τους κατοίκους.

Newsbomb

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα
EUROKINISSI.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις φυλακές Αλικαρνασσού στρέφονται οι αρχές για στοιχεία σχετικά με την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, απ’ όπου ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή. Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη και άλλοι δύο κρατούμενοι οδηγήθηκαν, υπό άκρα μυστικότητα, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστούν. Τα όπλα της δολοφονικής επίθεσης δεν έχουν εντοπιστεί. Και εκεί ακριβώς είναι στραμένες οι αδιάκοπες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρεί με drones να εντοπίσει την τοποθεσία τους.

Όπως λένε όσοι παρακολουθούν την έρευνα, η μεταγωγή των προσώπων έγινε υπό τη συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και άτομο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια. Άλλοι δύο συγγενείς του, επίσης κρατούμενοι για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα, εξετάστηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Τι βρέθηκε στα κελιά των κρατουμένων

Στα κελιά των κρατουμένων, αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο, βρέθηκαν μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα. Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αρχές αναζητούν ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που βοηθούν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Κλιμάκια της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών χτενίζουν την περιοχή, ακόμα και στα βουνά. Στο νησί έχουν μεταβεί περίπου 50 αστυνομικοί για ενίσχυση των ειδικών μονάδων που χειρίζονται υποθέσεις παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής.

Στο χωριό, το κλίμα είναι βαρύ. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές. Τα δύο σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, με την παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φυλακές Αλικαρνασσού είχαν μεταφερθεί συνολικά πέντε - ίσως και έξι - κρατούμενοι για να εξεταστούν από την ανακρίτρια. Η αφετηρία ήταν ο εντοπισμός αυτοσχέδιου μαχαιριού στην κατοχή μέλους της οικογένειας Καργάκη, ενώ σε άλλα κελιά βρέθηκαν τηλέφωνα που επίσης εξετάζονται.

Όπως έγινε γνωστό, το 39χρονο θύμα είχε επισκεφθεί τις φυλακές μία ημέρα πριν από το μακελειό. Οι αρχές θεωρούν την επίσκεψη πιθανό κρίκο στην υπόθεση.

Τις προηγούμενες ώρες δύο τραυματίες συγγενείς μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και κρατούνται σε φυλακές εκτός Κρήτης, δίχως όμως - για λόγους ασφαλείας - έχει γίνει γνωστό σε ποιες.

Αύριο οι απολογίες

Τη Δευτέρα αναμένεται η απολογία των τριών αδελφών και δύο ακόμη κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονται σε βίντεο όπου ένας άνδρας πυροβολεί και σκοτώνει την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις ομάδες να ερευνούν το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής για κρυψώνες.

Στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 56χρονη έχουν τοποθετηθεί λουλούδια και ένα καντηλάκι. Το χωριό, σχεδόν σιωπηλό, παραμένει υπό επιτήρηση. Αστυνομικά μπλόκα βρίσκονται στις εισόδους, ενώ καφενείο και μίνι μάρκετ είναι κλειστά.

Οι κάτοικοι, που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο συγκρουόμενες πλευρές, ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Το ερώτημα τι θα γίνει όταν φύγει η αστυνομία είναι διάχυτο. Όπως λένε, η κοινωνία πρέπει να βρει τρόπο να διαχειριστεί το χάσμα ανάμεσα στις οικογένειες.

Την ίδια ώρα, συζητείται το πώς θα τελεστούν τα μνημόσυνα για τους δύο νεκρούς στις εννέα ημέρες από το περιστατικό. Θεωρούνται οριακή δοκιμασία για το κλίμα στο χωριό.

Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβόλησαν στελέχη της υπηρεσίας για τους μετανάστες

04:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνισεις:Πώς θα κερδίσετε έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Γενική απεργία εναντίον μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου

03:59ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς

03:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε σορό ομήρου - Επιστρέφει 15 λείψανα Παλαιστινίων

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρεις νεκροί από θαλασσοταραχή στην Τενερίφη

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια

01:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

01:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων στις αεροπορικές μεταφορές - Πάνω από 1000 δεν έγιναν

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο Αλ-Σάρα: Ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έξι νεκροί, πάνω από 750 τραυματίες από τον φονικό ανεμοστρόβιλο - «Ισοπέδωσε» κωμόπολη

00:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Mέσα στην υπόγεια φυλακή του Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ» ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει -Η κουνιάδα της περιγράφει πώς γλίτωσε από το μακελειό

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ