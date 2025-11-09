Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό

Παράλληλα, οι Αρχές είναι κοντά και στον εντολέα με τις έρευνες να στρέφονται στις φυλακές της Αλικαρνασσού

Δημήτρης Δρίζος

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες αστυνομικές έρευνες σχετικά με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου μια έκρηξη βόμβας σε σπίτι προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και τη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ η υπόθεση φαίνεται να αφορά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με πολλούς εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη και έχει ήδη συλλεχθούν στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Η ΕΚΑΜ, κατά την έφοδο που πραγματοποίησε σε κελιά την περασμένη Τρίτη, εντόπισε κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, προκειμένου να καταθέσει, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου τόνισε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Επισήμανε ότι η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τη σοβαρή εγκληματικότητα απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου ο 48χρονος - Μιλούσε στις κάμερες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 84χρονος Γ.Κ. είναι πρόσωπο γνωστό στην Κρήτη. Ασχολείται με τα κοινά, είναι πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και ιδιαίτερα δραστήριος με θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Ιούνιο είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής».

Κάτι, βέβαια, που ο ίδιος δε φαίνεται να ακολούθησε. Φαίνεται σε πλάνα να τραβά βίντεο την ώρα που φίλοι και συγγενείς σφάζουν τα αρνιά. Ο άνδρας που κρατά το μαχαίρι είναι ο 43χρονος που φέρεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ως βασικό στοιχείο το βίντεο με τα πυρά, μπορεί να έλυσαν το μυστήριο για το ποιος σκότωσε την Ευαγγελία Φουντεδάκη, όμως μένει αναπάντητο ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη.

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού αποκάλυψε στο Star ότι ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε στο κορμί του 4 θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρείς είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», λέει η αδερφή του Φανούρη Καργάκη.

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο αν βρεθούν τα όπλα, τα οποία ακόμα αγνοούνται — τόσο τα 9άρια, όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η McLaren MP4/6 του Ayrton Senna πωλείται

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη δύο Ουκρανών για τη δολοφονία του 31χρονου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κουμουνδούρος: Ποιος ήταν ο πολιτικός που έγινε 10 φορές πρωθυπουργός και 22 υπουργός!

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ε.Ε. ετοιμάζει νέα κατηγορία φθηνών ηλεκτρικών για να αντιμετωπίσει την Κίνα

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ισορροπίες στην ΚΕΔΕ: Το ψήφισμα Δούκα απείλησε την «γαλάζια» πλειοψηφία - Πανηγυρίζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη υποδύθηκε τον...εαυτό της σε θεατρική παράσταση: «Είχα άγχος όλη μέρα»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπαμπινιώτης: «Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου είναι το ελληνικό αλφάβητο»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις αποδοχών με αναδρομικά για πάνω από 140.000 ένστολους

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κουμουνδούρος: Ποιος ήταν ο πολιτικός που έγινε 10 φορές πρωθυπουργός και 22 υπουργός!

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπαμπινιώτης: «Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου είναι το ελληνικό αλφάβητο»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις αποδοχών με αναδρομικά για πάνω από 140.000 ένστολους

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ισορροπίες στην ΚΕΔΕ: Το ψήφισμα Δούκα απείλησε την «γαλάζια» πλειοψηφία - Πανηγυρίζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και λέει ότι έχει αποδείξεις

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ