Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες αστυνομικές έρευνες σχετικά με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου μια έκρηξη βόμβας σε σπίτι προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και τη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ η υπόθεση φαίνεται να αφορά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με πολλούς εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη και έχει ήδη συλλεχθούν στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Η ΕΚΑΜ, κατά την έφοδο που πραγματοποίησε σε κελιά την περασμένη Τρίτη, εντόπισε κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, προκειμένου να καταθέσει, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου τόνισε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Επισήμανε ότι η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τη σοβαρή εγκληματικότητα απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου ο 48χρονος - Μιλούσε στις κάμερες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 84χρονος Γ.Κ. είναι πρόσωπο γνωστό στην Κρήτη. Ασχολείται με τα κοινά, είναι πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και ιδιαίτερα δραστήριος με θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Ιούνιο είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής».

Κάτι, βέβαια, που ο ίδιος δε φαίνεται να ακολούθησε. Φαίνεται σε πλάνα να τραβά βίντεο την ώρα που φίλοι και συγγενείς σφάζουν τα αρνιά. Ο άνδρας που κρατά το μαχαίρι είναι ο 43χρονος που φέρεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ως βασικό στοιχείο το βίντεο με τα πυρά, μπορεί να έλυσαν το μυστήριο για το ποιος σκότωσε την Ευαγγελία Φουντεδάκη, όμως μένει αναπάντητο ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη.

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού αποκάλυψε στο Star ότι ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε στο κορμί του 4 θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρείς είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», λέει η αδερφή του Φανούρη Καργάκη.

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο αν βρεθούν τα όπλα, τα οποία ακόμα αγνοούνται — τόσο τα 9άρια, όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ.

