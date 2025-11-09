Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

Εξονυχιστικοί οι έλεγχοι στις εισόδους του χωριού

Δημήτρης Δρίζος

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό
EUROKINISSI.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με το διπλό έγκλημα στα Βορίζια, όπου οι οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη έλυσαν τις όποιες διαφορές τους με τα όπλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη θανατηφόρα συμπλοκή ανάμεσα στις δυο οικογένειες.

Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κανένα από αυτά καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες γυναίκες και παιδιά αμέσως μετά τη συμπλοκή έσπευσαν να «καθαρίσουν» τη σκηνή του εγκλήματος!

Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες αστυνομικές έρευνες σχετικά με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου μια έκρηξη βόμβας σε σπίτι προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και τη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ η υπόθεση φαίνεται να αφορά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο με πολλούς εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη και έχει ήδη συλλεχθούν στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού. Η ΕΚΑΜ, κατά την έφοδο που πραγματοποίησε σε κελιά την περασμένη Τρίτη, εντόπισε κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, προκειμένου να καταθέσει, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι που σχετίζονται με τα ευρήματα της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου τόνισε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της Αστυνομίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Επισήμανε ότι η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τη σοβαρή εγκληματικότητα απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Στο μεταξύ οι έρευνες των αστυνομικών για να «ξετρυπώσουν» τις κρυψώνες του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα οι αστυνομικοί στις έρευνες έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Φυσικά το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Μετά την έρευνα από αέρος ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.

Την ίδια ώρα ο 48χρονος, δεύτερος συλληφθείς για το βίντεο που έχει καταγράψει κατά ριπάς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ, αρνείται κάθε κατηγορίας όπωςεπίσης και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Οι δύο άντρες ήταν μαζί στα πυρά (του βίντεο), μαζί και σε…. γλέντια και χαρές.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Star φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον εξάδελφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15ΕΛΛΑΔΑ

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα

11:10WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

11:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πανελλήνιο ρεκόρ από Μαρινάκου στα 10χλμ.

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από τη σφοδρή θαλασσοταραχή - Βίντεο

10:53WHAT THE FACT

Γιατί οι στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κρατούσαν κουτάλια στις μπότες τους

10:47LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το Survivor επιστρέφει με Αθηναίους και Επαρχιώτες ενώ οι αλλαγές στο κανάλι συνεχίζονται

10:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νταγκ Μπέργκαμ για συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ και Venture Global: Ενισχύονται οι δεσμοί μας με την Ελλάδα

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μέλλον των ταξιδιών: Διάδρομοι τεχνητής νοημοσύνης και ιπτάμενα ταξί που θα μεταφέρουν τουρίστες από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Γνώμονας η ουσιαστική σύγκλιση στη γειτονιά μας»

10:29LIFESTYLE

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Viral το βίντεο που τη δείχνει να σκοντάφτει ενώ χορεύει

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων - Οι «κόκκινες» περιοχές

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση Λαβρόφ μετά τις φήμες για «δυσμένεια» από τον Πούτιν

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ματέο Ρέντσι: Στον 42ο Κλασικό Μαραθώνιο ο ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενέργεια και επενδύει στη νέα γενιά»

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου δημιούργησε την πλάνη για μια ελεύθερη Ευρώπη»

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους Ολυμπιακού και ΑΕΚ

09:50LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Κόπηκε» στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κουμουνδούρος: Ποιος ήταν ο πολιτικός που έγινε 10 φορές πρωθυπουργός και 22 υπουργός!

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων - Οι «κόκκινες» περιοχές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Έκπληξη η ταυτότητα του «επιθεωρητή Ζακ Κλουζό» - Ποιος είναι ο άνδρας της φωτογραφίας

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Δ. Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Πύθωνας έξι μέτρων τυλίχτηκε στο λαιμό ξεναγού στο Βόρνεο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το Roblox: Πώς θα κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στην «ψηφιακή παιδική χαρά για θηρευτές»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Κλειστοί δρόμοι και τροποποιήσεις στα δρομολόγια ΜΜΜ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

11:10WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

14:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος οι φριτέζες αέρος: Αυτή είναι η συσκευή που θα τις αντικαταστήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ