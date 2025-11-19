Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, που εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς βρίσκεται αυτήν την ώρα ενώπιων της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση και καταθέτει για την υπόθεση.

Στο μεταξύ, ο κύκλος των απολογιών για το αιματοκύλισμα συνεχίζεται. Την ερχόμενη Παρασκευή (21/11), μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε θα απολογηθεί ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη, καθώς και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος παραδόθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο πατέρας Φραγκιαδάκης, αντιμετωπίζει τις ίδιες βαρύτατες κατηγορίες με τους υπόλοιπους για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα για το μακελειό, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, παράβαση του άρθρου 15 Ν. 2168/1993.

Υπενθυμίζεται ότι και οι πέντε συγγενείς του που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, έχουν οδηγηθεί σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Εκκρεμεί η απόφαση για τον 23χρονο της οικογένειας Καργάκη

Παράλληλα, εκκρεμεί η συνεδρίαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο καλείται να αποφανθεί για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου από την οικογένεια Καργάκη, μετά την διαφωνία, την Δευτέρα, Εισαγγελέα και Ανακρίτριας.

Ο 23χρονος κατηγορείται για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που τοποθετήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, ένα περιστατικό που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της φονικής σύγκρουσης που ακολούθησε στα Βορίζια.

