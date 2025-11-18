Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε – Έκρυψε όπλα μετά τη φονική συμπλοκή

Σημαντική εξέλιξη στο θρίλερ των Βοριζίων του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε νέα σύλληψη για τη φονική συμπλοκή, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, 56 ετών και ο Φανούρης Καργάκης, 39 ετών.

Σήμερα το πρωί (18/11), οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον αδελφό της 56χρονης γυναίκας, αφού φέρεται να έκρυψε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον άνδρα να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.

