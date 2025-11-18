Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε – Έκρυψε όπλα μετά τη φονική συμπλοκή
Καταιγιστικές εξελίξεις στη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στα Βορίζια
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντική εξέλιξη στο θρίλερ των Βοριζίων του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε νέα σύλληψη για τη φονική συμπλοκή, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, 56 ετών και ο Φανούρης Καργάκης, 39 ετών.
Σήμερα το πρωί (18/11), οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον αδελφό της 56χρονης γυναίκας, αφού φέρεται να έκρυψε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.
Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον άνδρα να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»
09:17 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία
08:56 ∙ WHAT THE FACT
Άνδρας προέβλεψε τον κορονοϊό το 2013 - Έχει να ποστάρει ξανά από το 2016
06:33 ∙ WHAT THE FACT