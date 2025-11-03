Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

Η νοσηλεύτρια βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και θα κηδευτεί στον Αλικιανό Χανίων

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών
Αύριο Τρίτη, στα Χανιά, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στον νομό Ηρακλείου.

Η άτυχη γυναίκα θα κηδευτεί στον Αλικιανό Χανίων, υπό την αυστηρή επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η σορός της θα μεταφερθεί στην εκκλησία δύο ώρες νωρίτερα, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, ο χαμός της σκόρπισε θλίψη και στους συναδέλφους της, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι έφυγε με τόσο τραγικό τρόπο από κοντά τους. Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών και χήρα, είχε μεταβεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της προήλθε από σφαίρα που έπεσε την ώρα της ένοπλης συμπλοκής.

