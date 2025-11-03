Βορίζια: Εκτός κινδύνου οι τραυματίες του μακελειού – Εξιτήριο για την 26χρονη

Στο ΠΑΓΝΗ συνεχίζουν να νοσηλεύονται τρεις από τους τραυματίες του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Πρόκειται για δύο άνδρες της ίδιας οικογένειας, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε ειδικό θάλαμο, ενώ τους έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες, καθώς φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στο επεισόδιο, καθώς και μία γυναίκα, που νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, όλοι τους βρίσκονται εκτός κινδύνου, ενώ η γυναίκα αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καλά στην υγεία της είναι και η 26χρονη τραυματίας που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, η οποία και έλαβε εξιτήριο.

