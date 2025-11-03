Βορίζια: Υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα η κηδεία του 39χρονου

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Η περιοχή των Βοριζίων Ηρακλείου θυμίζει «φρούριο» καθώς ενόψει της κηδείας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου σε ανταλλαγή πυροβολισμών, έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας.

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τόσο εντός όσο και γύρω από τον οικισμό, με τις αρχές να βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα για τον φόβο τυχόν επεισοδίων ή νέων εντάσεων.

Πριν από τις εισόδους του οικισμού έχουν τοποθετηθεί αστυνομικά μπλόκα, στα οποία πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα οχήματα, με σκοπό τον εντοπισμό όπλων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ενώ η κηδεία θα διεξαχθεί με περιορισμένη, αλλά ανοιχτή, συμμετοχή. Η αστυνομία διατηρεί διακριτική αλλά έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της τελετής όσο και στους παρακείμενους δρόμους, για την αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ενώ από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχουν αποχωρήσει όλοι από τον οικισμό.