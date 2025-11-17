Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό

Ο 23χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι δήλωσαν οι συνήγοροί του

Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό
Ένα βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος που κατηγορούνταν για τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης μια ημέρα πριν το μακελειό, οδήγησε στην αποφυλάκισή του.

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (κατ΄ οίκον περιορισμό) και πλέον η ποινική του τύχη ανήκει στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Ο 23χρονος είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης μια ημέρα πριν το μακελειό καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό.

Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του, εκείνη την ώρα ο 23χρονος βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο με το patris.gr να αποκαλύπτει τις σχετικές φωτογραφίες.

Στιγμιότυπο από το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο 23χρονος δεν ήταν στα Βορίζια όταν τοποθετήθηκε η βόμβα στο σπίτι του 27χρονου

Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας αλλά και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου.

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παρουσιάστηκαν τα πειστήρια ενώ σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν σε βάρος του 23χρονου προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.

Τι δήλωσαν οι συνήγοροι του 23χρονου

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος.
»Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απ. Λύτρας.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε: «Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».

