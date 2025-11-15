Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πέρυσι, ακολούθησε σασμός» - Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά

Αναζητείται τουλάχιστον ένας συνεργός για την κατασκευή της βόμβας και ο ηθικός αυτουργός

Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πέρυσι, ακολούθησε σασμός» - Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά

Το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια

Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ηθικού αυτουργού που φέρεται να έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Τα παιδιά του χωριού επέστρεψαν στα θρανία τους - εκτός από τα μέλη των οικογενειών που εμπλέκονται στο επεισόδιο - αρκετά από τα οποία τραυματισμένα ψυχολογικά, όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί.

Οι γονείς του 39χρονου Φανουρή Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας, μίλησαν στο ERTnews για προσχεδιασμένη ενέδρα σε βάρος του παιδιού τους. Παράλληλα, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του δεύτερου θύματος, έδωσε τη δική του εκδοχή, επισημαίνοντας πως στόχος της οικογένειας τώρα είναι να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσει ο κύκλος αίματος.

Οι καταθέσεις πλήθαιναν καθημερινά, με την Αστυνομία να ερευνά τόσο τους πυροβολισμούς όσο και την κατασκευή της βόμβας που πυροδότησε τα γεγονότα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φανής Καλαθάκη για το ERTnews, στο στόχαστρο βρίσκεται ακόμη ένα άτομο, καθώς θεωρείται απίθανο ο 23χρονος – ήδη προφυλακισμένος – να έδρασε μόνος του. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον ηθικό αυτουργό της βομβιστικής ενέργειας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι βαλιστικές εξετάσεις στα όπλα που έχουν κατασχεθεί, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναλύει τα δεδομένα των τηλεφωνικών συσκευών, ακόμη και από τα κελιά της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενείς του Φανουρή Καργάκη.

«Του είχαν στήσει ενέδρα – Ψευδείς οι ισχυρισμοί ότι ανταπέδωσε πυρά»

Οι γονείς του 39χρονου, εμφανώς συντετριμμένοι, περιέγραψαν στον δημοσιογράφο Γιώργο Λαμπράκη τη στιγμή της επίθεσης. Όπως υποστηρίζουν, ο γιος τους δεχόταν πυρά από διαφορετικά σημεία του χωριού καθώς είχε πάει να ταΐσει τα πρόβατα.

«Του είχαν στήσει ενέδρα και τον “παίζανε” γύρω γύρω. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδωσε πυροβολισμούς. Αυτά είναι ψέματα», ανέφερε ο πατέρας, προσθέτοντας πως δεν εντοπίστηκε όπλο στο όχημά του. Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης ότι από το πρωί της μοιραίας ημέρας δέχονταν πυρά και σπίτια συγγενών τους από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Αποκάλυψαν, ακόμη, ότι οι δύο οικογένειες είχαν συγκρουστεί και πέρυσι, σε κοινωνική εκδήλωση που είχε καταλήξει σε τραυματισμούς. Το περιστατικό δεν έφτασε στις Αρχές χάρη στην παρέμβαση «μεσιτών» που μεσολάβησαν για να γίνει σασμός. «Στο ίδιο σημείο που σκότωσαν τον γιο μου, είχαν μαχαιρώσει τον εγγονό μου. Τότε μπήκαν οι μεσίτες για να τα βρούμε και να μην πάμε στην αστυνομία», τόνισε ο πατέρας, καταγγέλλοντας ότι η συμφωνία παραβιάστηκε.

Οικογένεια Φραγκιαδάκη: «Δεν απειλούμε κανέναν – Θέλουμε να τελειώσει αυτή η τραγωδία»

Από την άλλη πλευρά, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη υποστηρίζει ότι η πρώτη επίθεση έγινε από την οικογένεια Καργάκη.

«Ούτε απειλούμε ούτε τίποτα. Θέλουμε να ηρεμήσει η κατάσταση και να λήξει αυτή η τραγωδία – αν το θέλουν κι εκείνοι», δήλωσε. Για τη μοιραία ημέρα, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε πάει να δει το σπίτι του ανιψιού τους που είχε ανατιναχθεί νωρίτερα και πως, κατά την επιστροφή τους στο χωριό, δέχθηκαν πυρά.

Ψυχολόγοι στα Βορίζια: Τα παιδιά είναι τραυματισμένα ψυχολογικά, δεν θέλουν άλλη βία

Το σχολείο στα Βορίζια λειτουργεί, αλλά τα παιδιά των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο μακελειό δεν παρακολουθούν ακόμη διά ζώσης τα μαθήματά τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η απόφαση για την επαναλειτουργία του σχολείου του χωριού ήρθε μετά από τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις των τοπικών φορέων, με παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και το υπουργείο Παιδείας.

«Μόνο όταν σε νοιάζονται ημερώνεις… μόνο όταν σ' αγαπάνε, είσαι... μόνο όταν αγαπάς, εξανθρωπίζεσαι...»: Το απόσπασμα από τον «Μικρό Πρίγκιπα» σε γκράφιτι στο δημοτικό σχολείο στα Βορίζια

Σύμφωνα με την μαρτυρία ψυχολόγων του υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται στην Κρήτη, οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μία «καλώς νοούμενη ζωηράδα». Τα παιδιά των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων θα επιστρέψουν στο σχολείο όταν η ψυχολογική τους κατάσταση το επιτρέψει, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς ούτε το σχολείο είναι σωστά διαμορφωμένο ώστε να τα δεχτεί, μιας και δεν υπάρχει ψυχολόγος μονίμου βάσεως.

Σύμφωνα με τον καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρο Βγόντζα, που μίλησε στην Καθημερινή για τα παιδιά στα Βορίζια, κάποια από αυτά έχουν διαγνωσθεί με μετατραυματικό σύνδρομο. «Είναι λογικό αυτά τα παιδιά να είναι αρκετά τραυματισμένα ψυχολογικά, ενώ παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει και γι’ αυτό δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψουν στην καθημερινότητα που είχαν πριν από το φονικό, και στο σχολείο», δηλώνει ο ειδικός και συμπληρώνει πως τα παιδιά με τα οποία συνομίλησε ο ίδιος «δεν θέλουν όπλα, αίματα, κηδείες και συλλήψεις».

Αστυνομικοί έβλεπαν χωρίς να επέμβουν το μακελειό στα Βορίζια

Τουλάχιστον 4 αστυνομικοί βρίσκονταν στα Βορίζια την ώρα του μακελειού, χωρίς όμως να επέμβουν είτε για να το προλάβουν είτε για να το σταματήσουν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Aποκαλυπτικό βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να κάθονται άπραγοι, λίγα μόλις λεπτά από την ώρα της «μάχης» και το διπλό φονικό. Μάλιστα το σημείο που η κάμερα έχει καταγράψει τους αστυνομικούς απέχει λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που οι δύο μαυροφορεμένοι έβαλαν με δεκάδες ριπές καλάσνικοφ που σκότωσαν την 57χρονη γυναίκα.

Η στάση των αστυνομικών αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.. Οι αστυνομικοί φαίνεται πως παρέμειναν στο σημείο για αρκετά λεπτά χωρίς να κάνουν κάτι, απλά περίμεναν. Στο μεταξύ όλη αυτήν την ώρα το κλίμα στο χωριό ήταν εκρηκτικό καθώς τόσο ο 39χρονος όσο και η 57χρονη γυναίκα που έπεσαν νεκροί από τα πυρά είχαν ήδη αποχωρούσαν από το σημείο αυτοκίνητα.

Για το περιστατικό μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί ήταν ένοπλοι και οι 2 ήταν από το Τμήμα Ασφαλείας και οι άλλοι δύο από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών.

Όπως φαίνεται και από το επιτόπιο ρεπορτάζ του σταθμού, οι αστυνομικοί πιθανόν να έβλεπαν το μακελειό χωρίς να επέμβουν και μάλιστα σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο που έπεφταν οι ριπές από το καλάσνικοφ που κρατούσε ο 43χρονος που έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί.

