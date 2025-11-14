Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα

Συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου οικογενειακώς είχαν πάει στον τάφο του Φανούρη

date 2025-11-14
Στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους νεκρούς του μακελειού στα Βορίζια Κρήτης, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος φέρεται να είναι εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν τις Αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα αναμένεται η απολογία του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του 39χρονου θύματος, προσήλθε το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου για να ζητήσει προθεσμία απολογίας. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου οικογενειακώς είχαν πάει στον τάφο του Φανούρη.

«Ο 23χρονος συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης. Βέβαια, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έχει τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στην Αστυνομία ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ηθικός αυτουργός, να είναι άλλο πρόσωπο που κατασκεύασε και έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου συγγενείς μετέφεραν τον 39χρονο Φανούρη, θύμα των πυροβολισμών, στην καρότσα ενός αγροτικού προς το Κέντρο Υγείας.

Στο βίντεο φαίνεται ένα άσπρο αγροτικό λίγο μετά το αιματηρό συμβάν, με τον 39χρονο στη καρότσα μαζί με τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Το όχημα οδηγεί ο ξάδελφος του θύματος, επίσης προφυλακισμένος, ενώ συνοδηγός είναι η σύζυγός του.

