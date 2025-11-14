Βορίζια: Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

Bίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις στιγμές μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου συγγενείς μετέφεραν τον 39χρονο Φανούρη, θύμα των πυροβολισμών, στην καρότσα ενός αγροτικού προς το Κέντρο Υγείας

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου συγγενείς μετέφεραν τον 39χρονο Φανούρη, θύμα των πυροβολισμών, στην καρότσα ενός αγροτικού προς το Κέντρο Υγείας.

Στο βίντεο φαίνεται ένα άσπρο αγροτικό λίγο μετά το αιματηρό συμβάν, με τον 39χρονο στη καρότσα μαζί με τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Το όχημα οδηγεί ο ξάδελφος του θύματος, επίσης προφυλακισμένος, ενώ συνοδηγός είναι η σύζυγός του.

Βορίζια: Η σύλληψη του 23χρονου ανιψιού

Για την τοποθέτηση της βόμβας οι Αρχές συνέλαβαν έναν 23χρονο, ο οποίος είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη και γιος προφυλακισμένου για ζωοκλοπές.

Η σύλληψή του βασίζεται σε μαρτυρικές καταθέσεις και βίντεο που δείχνει το αγροτικό του να διέρχεται από το σημείο πριν την έκρηξη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται και βρισκόταν σε γλέντι γάμου με μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Την ίδια ώρα νέα βίντεο και φωτογραφίες αποκαλύπτουν τις δραματικές στιγμές του μακελειού, με τον 39χρονο να βγαίνει από το σπίτι του και να κατευθύνεται προς το σημείο των πυροβολισμών. Λίγα λεπτά αργότερα, η σύζυγος του που ενημερώθηκε, τρέχει κρατώντας το κινητό της προς το σημείο της αιματοχυσίας.

voriz2.jpg
voriz1.jpg
vori.jpg

Ενδεικτικές της έντασης είναι οι φωτογραφίες από το όχημα του θύματος, γεμάτο τρύπες από σφαίρες και με θρυμματισμένα τζάμια. Στο σημείο της ανταλλαγής πυροβολισμών βρισκόταν ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς που όμως παρέμειναν αδρανείς για αρκετά λεπτά χωρίς να επέμβουν.

Βορίζια: Την Δευτέρα η απολογία του 23χρονου για την βόμβα

Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα αναμένεται η απολογία του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του 39χρονου θύματος, προσήλθε το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου για να ζητήσει προθεσμία απολογίας. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου οικογενειακώς είχαν πάει στον τάφο του Φανούρη.

Η συνήγορός του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο πελάτης της δεν έχει καμία γνώση περί εκρηκτικών υλών και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι.

Βορίζια: Τα δύο βίντεο που «δείχνουν» τον ανιψιό

Ωστόσο, δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο έξω από το σπίτι όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, με το αγροτικό του όχημα, λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Από το βίντεο φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να βγάζει κάτι από το πορτ μπαγκάζ.

Ένα σενάριο που εξετάζεται από την αστυνομία είναι ότι ο πατέρας του 23χρονου, κρατούμενος στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με άλλον κρατούμενο που γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης κατασκευάστηκε η βόμβα.

Ο 23χρονος είναι ο μικρότερος γιος του γνωστού ως «Κούνελου», ο οποίος κρατείται για υπόθεση ζωοκλοπών. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί επίσης ο 24χρονος αδελφός του και ο ξάδελφός του.

Το σπίτι της οικογένειας του 23χρονου είναι πολύ κοντά σε εκείνο όπου πραγματοποιήθηκε η έκρηξη. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχές περιλαμβάνουν μαρτυρίες και βίντεο που τον δείχνουν να περπατάει στην περιοχή.

