Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 23χρονος ανιψιός - Κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο κοιμητήριο της περιοχής, αστυνομικοί του Τ.Α.Ε. Μεσαράς συνέλαβαν την Τετάρτη (12/11) τον 23χρονο ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είχε τοποθετήσει τη βόμβα σε σπίτι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου - την έκρηξη που αποτέλεσε την απαρχή της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς αποτελεί τον όγδοο εμπλεκόμενο στην πολύκροτη υπόθεση. Από τους ήδη προσωρινά κρατούμενους, πέντε ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις στην οικογένεια Καργάκη. Ο 23χρονος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη neakriti.gr, ο νεαρός θεωρείται ότι είναι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια - γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, στάθηκε η αφορμή για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος, ανιψιός του ενός εκ των δύο θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής, έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει στο σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο σταθμεύει έξω από το σπίτι που αποτελούσε μήλον της έριδος μεταξύ των δύο οικογενειών. Στη συνέχεια, ανοίγει το πορτμπαγκάζ, βγάζει τη βόμβα και την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, πυροδοτώντας την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας.

Ο 23χρονος είναι γιος άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί, καθώς ταυτοποιήθηκε σε άλλο βίντεο να κρατά καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Βορίζια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για τη σύλληψη του 23χρονου η Αστυνομία εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Έρευνες για ηθικό αυτουργό και κατασκευαστή της βόμβας

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού αλλά και του κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, επίσης προφυλακισμένου.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, δύο από τις οποίες ήταν θανατηφόρες και προήλθαν από όπλα διαφορετικού διαμετρήματος. Την επόμενη μέρα, η 56χρονη γυναίκα, στο σπίτι της οποίας έγινε η έκρηξη, δέχθηκε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό της.

Όπως δήλωσε η αδελφή του 39χρονου, «κανείς από εμάς δεν πυροβόλησε – ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του».

Τα όπλα παραμένουν άφαντα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν κρυφτεί είτε σε δυσπρόσιτα σημεία του Ψηλορείτη, είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, οι δύο συγγενείς 43 και 48 ετών, που κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι, εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο υλικό καταγράφει τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα, με το οποίο μεταφέρουν τον τραυματισμένο 39χρονο στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης