Κρήτη: Νέες φωτογραφίες από το μακελειό στα Βορίζια

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης, που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και στον τραυματισμό άλλων τεσσάρων

Κρήτη: Νέες φωτογραφίες από το μακελειό στα Βορίζια
Συνολικά επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι τώρα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής νέων εντάσεων.

Το Mega δημοσίευσε νέες φωτογραφίες-ντοκουμέντα από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το MEGA, αποτυπώνονται οι σκηνές που αντίκρισαν οι γιατροί στα νοσοκομεία, όταν οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εκεί. Τα τραύματα από τις σφαίρες στα σώματά τους αποκαλύπτουν τη βιαιότητα του επεισοδίου.

kritiii-1.jpg

Λίγο μετά το συμβάν, η Γ.Φ., αδελφή της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε, τραυματίστηκε στο χέρι από σφαίρα. Ο 30χρονος γιος της, ο οποίος πλέον έχει προφυλακιστεί, φαίνεται σε φορείο με τραύμα από σφαίρα στο αριστερό του πόδι, ενώ ο 25χρονος ανιψιός της αδικοχαμένης γυναίκας έχει τραυματιστεί στο γόνατο και αιμορραγεί.

kritii-1.jpg

Οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης το αυτοκίνητο του 39χρονου Φ.Κ. και τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι.

Άφαντα τα όπλα

Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται αλληλοκατηγορούνται, χωρίς να φαίνεται διάθεση αποκλιμάκωσης.

Οι οικογένειες απέφυγαν και σήμερα να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με προσεκτική αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα.

