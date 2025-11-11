Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

Νέα στοιχεία για τη βεντέτα στα Βορίζια - Πώς οργανώθηκε η επίθεση μέσα από τη φυλακή

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση και να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο σχεδιασμός της να έγινε μέσα από τη φυλακή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, δύο με τρία άτομα, συγγενικά μέλη οικογένειας με γνωστή ποινική εμπλοκή, φέρονται να συνεννοήθηκαν με κρατούμενους συγγενείς τους, ώστε να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Ένα από τα άτομα αυτά, που είχε τις τεχνικές γνώσεις για την κατασκευή της βόμβας, φαίνεται πως έδωσε τις οδηγίες και το απαραίτητο υλικό.

Ο νεαρός που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να είναι συγγενής του 39χρονου θύματος, γεγονός που εντείνει τις υποψίες ότι η υπόθεση συνδέεται με την πολύχρονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο οικογένειες της περιοχής.

Βορίζια, δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από τα τρία όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι και μια καραμπίνα, προέρχονται οι βολές που τραυμάτισαν δύο από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαφάκη, οι οποίοι νοσηλεύονται, ενώ αναζητείται και τρίτος εμπλεκόμενος, πιθανότατα ανάμεσα στους ήδη συλληφθέντες.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Η στιγμή που η οικογένεια Καργάκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Στις 30 Ιουνίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, για τον εντοπισμό κλεμμένων ζώων που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πάρει μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Όταν στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από πολίτες που είχαν δηλώσει θύματα ζωοκλοπής, εμφανίστηκαν μέλη της οικογένειας, τα οποία φέρονται να τους σημάδεψαν με όπλα, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με το Mega, η αστυνομία επέστρεψε λίγο αργότερα με ενισχυμένες δυνάμεις, πενταπλάσιες σε αριθμό, για να ολοκληρώσει την επιχείρηση και να ανακτήσει τα ζώα. Τότε σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των εμπλεκομένων, γεγονός που φαίνεται πως όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Τα τρία όπλα και η διαδρομή των δραστών

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό των βαλλιστικών εξετάσεων, καθώς θεωρούν ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε πυρά από τρία διαφορετικά όπλα: ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι, ενώ το όχημά του έχει και ίχνη από βολές καραμπίνας στο πίσω μέρος.

Φανούρης Καργάκης

O Φανούρης Καργάκης

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν μεταφέρθηκαν με το ίδιο όχημα που μετέφερε και τους τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων. Οι Αρχές ερευνούν τα πιθανά σημεία όπου ενδέχεται να κρύφτηκαν τα όπλα, είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα όπλα του 39χρονου ενδέχεται να έχουν αποκρυφτεί από πρόσωπο που ήδη κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή ή ακόμη και από γυναίκα που συνδέεται με την οικογένεια.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των υπόπτων όσο και το ενδεχόμενο εμπλοκής κρατουμένων που έδωσαν «εντολές» μέσα από τις φυλακές.

