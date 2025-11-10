Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

Η ένταση συνεχίζεται στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό. Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, ενώ περπατούσε στον δρόμο της επιτέθηκε φραστικά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

«Τη βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπάσταρδα τα παιδιά μου» είπε η ίδια μιλώντας στο Star. «Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβαίνουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.

Νωρίτερα, με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, όπως και του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας, δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν. Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

