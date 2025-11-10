Ανδρουλάκης για Βορίζια και Κρήτη: Οι ζώνες ανομίας δεν αντιμετωπίζονται με όρους reality show

Σύσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή το ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης που έχει ανακύψει στην Κρήτη μετά τις εξελίξεις στα Βορίζια, έλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε τοπικούς φορείς, τόνισε ότι ο κρητικός λαός «πληγώνεται και προβληματίζεται από τα γεγονότα των ημερών», και είπε ότι «ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας», παραδεχόμενος όμως ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα στην Κρήτη.

«Υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε αυτές τις ζώνες -όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα-, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης. Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Για εμάς, σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις», είπε εισηγητικά ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη σύσκεψη των τοπικών φορέων για το θέμα της ανομίας στην Κρήτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κλείνει το μάτι σε επικίνδυνες θέσεις». Είπε συγκεκριμένα ότι «την ώρα που ο σιωπηλός επί 8 ημέρες κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε τον κ. Χρυσοχοΐδη για αυστηρές ανακοινώσεις, επέτρεπε στον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής παντού όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Το ότι δεν αποδοκιμάστηκαν αυτές οι επικίνδυνες απόψεις σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή».

Επιτέθηκε μάλιστα και στον Άδωνη Γεωργιάδη, σχολιάζοντας: «Μη συγχέουν, λοιπόν, την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Έλλειμμα αστυνόμευσης

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε και τα προβλήματα που εντοπίζει σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση στην Κρήτη.

Σχετικά με την αστυνόμευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση «και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς».

Δεν έχουν προχωρήσει στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσαράς, ενώ μάλιστα υπάρχει από το 2022 το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύστασή της και έχουν εξασφαλιστεί και οι εγκαταστάσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο.

Ο μηχανοκίνητος στόλος απαρχαιωμένος.

Οι εκκλήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης και των Υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων πέφτουν στο κενό.

Καταστρατηγείται το Π.Δ. 100/2003.

Καταργείται ο Κώδικας Μεταθέσεων.

Παρακάμπτονται οι Σχολές Αστυφυλάκων.

Πολλαπλές προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά προτάσεων για τον σειρά προτάσεων για τον μετασχηματισμό των νοοτροπιών και των προτύπων συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τη βία, ο οποίος όπως είπε δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με την ποινή ή την καταστολή.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

Εκπαίδευση:

1. Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας.

2. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

3. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο.

4. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους.

5. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού

6. Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών

7. Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο -Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά.

8. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση:

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Σύσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή το ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια Eurokinissi

Κοινωνία των Πολιτών:

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός:

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία :

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία-Ψυχοκοινωνική στήριξη:

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια:

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας:

Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε:

-Συνεργασία με οργανισμούς όπως το Κέντρο Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα», ή τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

-Προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και μη βίας στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, με συμμετοχή μητέρων και τοπικών συλλόγων. Δικτύωση με τις εκπαιδευτικούς της περιοχής.

-Εργαστήρια για γυναίκες στην ύπαιθρο, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο σε τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους.

Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»

Την ανάγκη να ενωθεί ολόκληρη η κοινωνία της Κρήτης, μακριά από διαχωρισμούς, για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη σύσκεψη ενώ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο Περιφερειάρχης στη σύντομη παρέμβασή του, τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης και ανέφερε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται, πέρα από κόμματα, πέρα από οποιεσδήποτε αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε όλη την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κρήτη».

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται ήδη μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα πρότυπα παλαιότερης παρέμβασης. Στόχος είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων σε περιοχές που καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα. «Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα» σημείωσε.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στα ευρήματα της μελέτης που εκπονήθηκε το 2022 από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας πως τα συμπεράσματά της αποτυπώνουν τη σημερινή πραγματικότητα. Όπως είπε, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, προετοιμάζει ήδη τη συνέχιση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Νίκο Σπυριδάκη και, στο πρόσωπό του, όλους τους αξιωματικούς και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. για το έργο που επιτελούν στο νησί, αναγνωρίζοντας παράλληλα το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης.

«Πρέπει να διεκδικούμε εμείς από την κεντρική εξουσία να έχουμε αυτούς τους αξιωματικούς και όλα τα στελέχη που θα υπηρετήσουν την αστυνομία», τόνισε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Κάνετε μια εξαίρετη δουλειά σε δύσκολες στιγμές σε όλη την Κρήτη».

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Μιχάλης Αεράκης.