Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

Σε μόλις δύο λεπτά εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση που συγκλόνισε τα Βορίζια το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, με συνολική διάρκεια σχεδόν 17 λεπτών από την στιγμή που ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έφυγε από το σπίτι του μέχρι την μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση. Η υπόθεση, που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, αποκτά νέα διάσταση χάρη στην ανάλυση του οπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας.

Η κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στην είσοδο των Βοριζίων, από την πλευρά του Ζαρού, κατέγραψε με λεπτομέρεια τις κινήσεις των οχημάτων, τόσο του θύματος όσο και της χήρας, προσφέροντας κρίσιμα στοιχεία στην προανάκριση. Το οπτικό υλικό επιτρέπει την ακριβή χρονική οριοθέτηση των γεγονότων, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα και την ένταση της αιματοχυσίας που εκτυλίχθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Crealive και τη δημοσιογράφο, Ευαγγελία Καρεκλάκη, στις 11.14 της το πρωί της 1ης Νοεμβρίου, ο Φανούρης Καργάκης εξήλθε της οικίας του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, ένα μαύρο 4χ4, και κινήθηκε δυτικά του οικισμού, προς το σημείο της αιματοχυσίας. Στα 2 λεπτά είχαν ήδη πέσει οι πυροβολισμοί. Στις 11.16, η ίδια κάμερα, καταγράφει την κίνηση ενός γκρι τζιπ να κατευθύνεται προς την έξοδο για Ζαρό . Το εν λόγω όχημα είχε δεχθεί πυρά από την ένοπλη συμπλοκή που είχε προηγηθεί με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο του.

Στις 11.20 εξέρχεται της οικίας τους η χήρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς τον τόπο της συμπλοκής.

Στις 11.23 καταγράφεται ένα λευκό 4χ4 εντός του οποίου επιβαίνουν οδηγός και συνοδηγός να κινείται εντός του χωριού, με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο των Βοριζίων. Τρία λεπτά αργότερα το ίδιο όχημα καταγράφεται να κινείται από κάθετο δρόμο της οικίας του θύματος, δυτικά, προς το σημείο της συμπλοκής.

Στις 11.31 οι κάμερες ασφαλείας «πιάνουν» την …τελευταία έξοδο. Το λευκό 4χ4 κινείται εκ νέου στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, με κατεύθυνση ανατολικά, προς Ζαρό. Διακρίνεται ότι η πόρτα της καρότσας είναι ανοιχτή και πάνω διακρίνεται ένας άνθρωπος να είναι γονυπετής και με το χέρι του να συγκρατεί δεύτερο άτομο, το οποίο είναι ξαπλωμένο στην καρότσα. Διακρίνεται, κατά την επισκόπηση της Αστυνομίας, το πόδι του, στην άκρη της καρότσας.

Κατά την Ασφάλεια Ηρακλείου, στην καρότσα μεταφέρεται ημιθανής ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του κρατάει το χέρι είναι ο 48χρονος συγγενής του, ο οποίος προφυλακίστηκε σήμερα. Οδηγεί ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε σήμερα, με συνοδηγό την χήρα του Φανούρη Καργάκη.

Στο μεταξύ, βίντεο που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν ηχητικά-αν όχι οπτικά λόγω χαμηλής ευκρίνειας-από την στιγμή του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση μεγάλο ζητούμενο παραμένει η παράδοση των όπλων (υπενθυμίζεται ότι βάση των ευρημάτων της αυτοψίας προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων) και να αποσαφηνιστεί ποιος πυροβόλησε ποιον.

Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

Παράλληλα, οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής βεντέτας που οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 39χρονος Φ.Κ. δέχθηκε πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, τα οποία ήταν ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι, ενώ το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε και από καραμπίνα στο πίσω μέρος.

Υπάρχει μαρτυρία η οποία αναφέρει ότι τα όπλα που χρησιμοποίησε η οικογένεια της 56χρονης, καθώς και οι τραυματίες της συμπλοκής, μεταφέρθηκαν με το ίδιο όχημα. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκτός από τα βουνά, όπου ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, πρέπει να ερευνηθούν και τα ορεινά σημεία της διαδρομής που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης όταν μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φ.Κ. πιθανότατα έχουν αποκρυφτεί από άτομο που ήδη κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή ή ακόμη και από γυναίκα που συνδέεται με την υπόθεση.

Εντολή για τη βόμβα μέσα από τις φυλακές

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ. την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελειό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι Αρχές θεωρούν πως η εντολή για την κατασκευή της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, και ότι η επίσκεψη του Φ.Κ. στις φυλακές, μία ημέρα πριν τα τραγικά γεγονότα, δεν ήταν τυχαία.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η βόμβα κατασκευάστηκε από συγκρατούμενο συγγενικών προσώπων του Φ.Κ., ο οποίος είχε γνώση εκρηκτικών υλών, ενώ η τοποθέτησή της φέρεται να έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του 39χρονου, που δεν έχει εμπλακεί επισήμως στην υπόθεση μέχρι στιγμής.

