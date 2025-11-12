Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Την είδαμε να πεθαίνει μπροστά μας»

Το ζευγάρι έζησε τον εφιάλτη της συμπλοκής των οικογενειών Καργάκη-Φραγκιαδάκη με τραγικό απολογισμό δυο νεκρούς

Δημήτρης Δρίζος

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Την είδαμε να πεθαίνει μπροστά μας»
EUROKINISSI.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η γυναίκα που πέρασε από τα διασταυρούμενα πυρά στα Βορίζια, σώζοντας τη ζωή της από θαύμα μαζί με τον σύζυγό της, «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για πρώτη φορά στο Star.

Το ζευγάρι, που επέβαινε στο γκρι τζιπ το οποίο «γαζώθηκε» από σφαίρες, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

«Η νεκρή Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έπεσε μπροστά μας. Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δε θα μιλούσαμε», είπε σοκαρισμένη η αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας καρέ-καρέ όσα είδε.

Βορίζια: Καρέ-καρέ τα δύο λεπτά του τρόμου

Ήταν 11:14 το πρωί του Σαββάτου, όταν κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής.

Βορίζια - Αυτόπτης μάρτυρας

Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η ίδια κάμερα κατέγραψε το γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά.

Βορίζια - Βίντεο

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πραγματικού πολέμου.

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανουρή, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας.

Το ζευγάρι, προσπαθώντας να ξεφύγει, πάτησε γκάζι με το αυτοκίνητο να έχει σκασμένο λάστιχο και το αμάξι να τρέμει από τη δύναμη των πυρών.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

Βορίζια - Μάρτυρας

Βορίζια: Ο δεύτερος γύρος πυροβολισμών και ο πανικός

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα, προς τον Ζαρό. Όμως ο τρόμος δεν είχε τελειώσει.

«Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί», συνέχισε η μάρτυρας.

«Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες».

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού να ξεφύγει, ενώ πίσω τους ακούγονται συνεχείς ριπές όπλων.

Σχεδόν 10 ημέρες μετά το μακελειό, το ζευγάρι εξακολουθεί να παλεύει με τους εφιάλτες. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε.

Έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, ελπίζοντας πως η μαρτυρία τους θα βοηθήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας που έχει σημαδέψει τα Βορίζια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη: Φόβοι για την «κανιβαλική CME» - Διαταραχές σε δίκτυα κινητής και ενέργειας

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Παλαιστίνιοι από τη Γάζα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διακοπούν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ενεργειακά και εμβάθυνση συνεργασιών

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος στην Αυστραλία επέστρεψε 3.500 δολάρια που βρήκε στο έδαφος - Η τιμιότητά του δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στιγμές τρόμου για τον Ραχίμ Στέρλινγκ: Ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτες - Ήταν στο σπίτι με τα παιδιά του

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς της Ισπανίας - Οικονομική προσέγγιση παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να μυρίζω το ίδιο με τους φτωχούς» - Τουρκάλα influencer προκάλεσε σάλο στα social

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Χημική ουσία σε προϊόντα καθαρισμού που έχουμε σπίτι συνδέονται με σοβαρές ασθένειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ στην Τσιμισκή

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Νέα «καραβιά» στον Λέντα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:44ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ – Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ