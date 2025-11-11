Βορίζια: Εκτός Κρήτης και σε διαφορετικές φυλακές και οι επτά προφυλακισμένοι

Συνολικά επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι τώρα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής νέων εντάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, σε φυλακές της Ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ήδη μεταφερθεί, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Κυριακή.

Πρόκειται για τον 27χρονο που είχε το σπίτι, στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο αδελφό του και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαν μεταχθεί εκτός Κρήτης στις φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας, ο 25χρονος αδελφός Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους, που είχαν τραυματιστεί κατά το αιματηρό περιστατικό και ήταν οι πρώτοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε διαφορετικές φυλακές, πάντα εκτός Κρήτης αναμένεται να μεταχθούν και οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη — ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ένας 48χρονος συγγενής του.

Όπως ανέφερε το Cretalive η διαδικασία των απολογιών τους έγινε συνοπτικά. Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.

