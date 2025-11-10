Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

Οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της δολοφονικής συμπλοκής στα Βορίζια

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό
Σε δύο κρίσιμα μέτωπα στρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών για το αιματηρό φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου: στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και στον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star έφερε στο «φως» παρασκήνιο που προκαλεί αίσθηση, συνδέοντας την έκρηξη με μια απίστευτη ιστορία… ενός χαλασμένου προξενιού!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η έκρηξη στο σπίτι που προηγήθηκε του φονικού φαίνεται να συνδέεται με ένα προξενιό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Όπως αποκαλύπτει πρόσωπο–κλειδί, συγγενής της συζύγου του Φραγκιαδάκη στον οποίο ανήκε το σπίτι, διατηρούσε σχέση με στενό συγγενικό πρόσωπο του Φανούρη Καργάκη. Όταν, όμως, ο επικείμενος γάμος ναυάγησε, «χάλασε το γλυκό» και η ένταση άναψε φωτιές ανάμεσα στις οικογένειες. Η ρήξη στο προξενιό έφερε έχθρες, αντιπαλότητες και διαμάχες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Βορίζια: Ο ρόλος του «Κούνελου»

Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή διαφόρων προσώπων, ανάμεσά τους και ενός κρατούμενου μέλους της οικογένειας Καργάκη, γνωστού με το παρατσούκλι «Κούνελος».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, ο άνδρας αυτός είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς με άλλη οικογένεια του χωριού. Μετά το επεισόδιο, λέγεται ότι κατέφυγε σε μοναστήρι για να αποφύγει τα αντίποινα.

Η αιτία τότε, όπως και τώρα, φέρεται να ήταν «το ποιος θα κάνει κουμάντο στο χωριό». Τελικά, χάρη σε μεσολαβητές και «μεσίτες της ειρήνης», οι οικογένειες είχαν καταφέρει να συμφιλιωθούν – προσωρινά.

Tα υπολείμματα της βόμβας θα λύσουν το μυστήριο του φονικού

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη πριν το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια αναμένεται να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Star, οι αρχές έχουν εντοπίσει υπολείμματα της βόμβας μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι. Τα ευρήματα, που φυλάσσονται σε ειδικές σακούλες, έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναλύονται για ίχνη DNA ή αποτυπώματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του βομβιστή ή ακόμη και του κατασκευαστή του μηχανισμού.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των κινήσεων πριν και μετά το φονικό.

Σημαντικό στοιχείο για τις αρχές αποτελεί η μαρτυρία ενός ζευγαριού, επιβατών ενός γκρι τζιπ, που καταγράφηκε από κάμερα στην έξοδο του χωριού λίγα λεπτά μετά το μακελειό.

Το ζευγάρι περνούσε από το σημείο την ώρα των πυροβολισμών, και όπως αποκαλύπτεται, γλίτωσε από θαύμα. Μία από τις σφαίρες χτύπησε το μπροστινό αριστερό λάστιχο του οχήματός τους, το οποίο έσκασε, ωστόσο ο οδηγός δε σταμάτησε και κατάφερε να απομακρυνθεί, αποφεύγοντας τα πυρά.

Οι δύο μάρτυρες θεωρούνται «κλειδιά» για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς μπορούν να δώσουν πολύτιμες λεπτομέρειες για τη σκηνή του εγκλήματος.

Καθώς οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η βεντέτα στα Βορίζια έχει ρίζες βαθιές, που πάνε πίσω δεκαετίες.

Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο ότι η αιματοχυσία μπορεί να μην έχει τελειώσει, ενώ τα ερωτήματα για το ποιος έβαλε τη βόμβα και γιατί, παραμένουν αναπάντητα.

